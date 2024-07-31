HP: "Özel sektörde çalışma koşulları olması gerekenin altında"

HP’den yapılan yazılı açıklamada ülkenin en büyük sorunlarından birisinin işçi hakları ve sosyal güvenlik olduğu, bu alanda hükümetin üzerine düşen görevi yapamadığı ileri sürüldü.

Özel sektörde çalışma koşullarının olması gerekenin altında olan, iş güvencesi bulunmayan, haftada altı gün çalıştırılan, evine temel gıda götüremeyen, kirasını ödeyemeyen binlerce insan bulunduğu belirtildi.

Bugün işçi sınıfının sürekli ezildiği ve bu durumun görmezden gelindiği ifade edilen açıklamada, “Bu adaletsiz ve ikircikli iş yaşamı iki farklı gerçeklik sunmaktadır. Örneğin; bir özel sektör çalışanının bir yılda çalışarak hak ettiği ödenekli izin günü sayısı, bir kamu çalışanının kullanmak zorunda olduğu izin sayısından daha azdır.” denildi.

Özel sektördeki çalışma koşulları ile kamu sektöründeki çalışma koşulları arasındaki farkın her geçen gün büyüdüğü ifade edilen açıklamada, “Bir kamu çalışanı haftada 39 saat çalışırken, bir özel sektör çalışanı haftada en az 45 saat çalışmaktadır. Buna cumartesi günlerini, devletin resmi tatillerini ve daha birçok unsuru eklediğimizde tablo daha da ağırlaşmaktadır.” denildi.

Açıklamada “Sorunların çözümü için derhal harekete geçin. Bu sizin görevinizdir” ifadeleri kullanıldı.