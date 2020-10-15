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HP, ikinci turda seçmenini serbest bıraktı

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HP, ikinci turda seçmenini serbest bıraktı

Halkın Partisi (HP), pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, seçmenine herhangi bir yönlendirmede bulunmama kararı aldı.

Bu akşam Parti Meclisi'ni toplayan HP'nin kararını, toplantı devam ederken Genel Sekreter Jale Refik Rogers açıkladı.

Rogers, kısa açıklamasında "KKTC halkı bir seçim yaparak cumhurbaşkanlığı için iki adayı; Sayın Ersin Tatar ve Sayın Mustafa Akıncı’yı ikinci tura taşımıştır. Halkın Partisi olarak parti meclisimizde yaptığımız görüşme sonucunda ikinci turda seçmenimize bir yönlendirmede bulunmamayı doğru bulduk. İnanıyoruz ki; halkımız kendi iradesiyle tercihini sandığa yansıtacaktır. Seçimlerin ülkemize yakışır şekilde demokratik koşullarda geçeceğine inancımız tamdır. Her iki adaya da ikinci turda başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

HP; seçimin ilk turunda, aynı zamanda HP Mİlletvekili olan bağımsız aday Kudret Özersay'ı desteklemişti.

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Etiketler; #Halkın Partisi
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