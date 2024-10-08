banner913
banner932
Cumhurbaşkanı Tatar programını iptal ederek yurda dönüyor
Cumhurbaşkanı Tatar programını iptal ederek yurda dönüyor
26 0
Otomobil parçaları kül oldu
Otomobil parçaları kül oldu
66 0
 
Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi Meclis komitesinde onaylandı
Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi Meclis komitesinde onaylandı
27 0
Amca: “Yabancılara mal satışı azaldı, konunun muhatapları bir masa etrafında toplanıp çare üretmeli”
Amca: “Yabancılara mal satışı azaldı, konunun muhatapları bir masa etrafında toplanıp çare üretmeli”
31 0
“Çocuklarımızın katillerini biliyoruz”
“Çocuklarımızın katillerini biliyoruz”
30 0
Beyrut’a yoğun bombardıman
Beyrut’a yoğun bombardıman
33 0
Milletvekillerine saldırdı
Milletvekillerine saldırdı
50 0
banner1032

HP'den hükümete seçime götür çağrısı

banner1020

HP: "Hükümet istifa ederek ülkeyi erken seçime götürmeli, bunu yapmıyorsa ana muhalefet Meclis'ten çekilmeli"

banner1045
HP'den hükümete seçime götür çağrısı
banner971
Halkın Partisi (HP), hükümetin bir an önce istifa ederek ülkeyi seçime götürmesi, hükümet bunu yapmıyorsa ana muhalefetin  Meclis’ten çekilerek erken seçimi zorlaması gerektiğini kaydetti.
Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgili yaşananları ancak "seçimin temizleyebileceğini" savunan HP, dün  yaşananları “ülkedeki siyasi çöküntünün ve yarattığı moloz yığının son noktası” olarak nitelendirdi.
Yazılı açıklamada, HP'nin iki buçuk yıl önce “sine-i millet” kararı alırken, olacaklar konusunda uyarı yaptığı, bir oyun oynandığını söyleyerek kimsenin alet olmaması gerektiğini" belirttiği anımsatıldı.
Üstel ve hükümete eleştirilerde bulunulan açıklamada, Anayasa, yasalar, kurumlar ve ülkenin bir partinin oyuncağı haline getirildiği, bunlara göz yumulduğu savunuldu ve şunlar kaydedildi:
"Bütün bu olana bitene de ‘ben muhalefet yapacağım’ diye Meclis çatısı altında olana biteni de sineye çekmekten vaz geçilmeli. Bu durum sürdürülebilir  değildir. Söylenecek söz nettir ve açıktır. Bu Meclis ilk kurulduğu gün olduğu gibi bugün de halkın iradesini yansıtmamaktadır. Hükümet bir an önce istifa ederek ülkeyi seçime götürmelidir. Eğer bu hükümet bunu yapamıyorsa, ana muhalefet en azından Meclis’ten çekilerek erken seçimi zorlamalıdır. Yaşanan bu yıkıntıyı ancak seçim temizler.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.