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HP'de istifa şoku

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HP'de istifa şoku
Halkın Partisi Milletvekilleri Mesut Genç, Hasan Topal ve Hasan Büyükoğlu ülkenin acil bir hükümet modeline ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek partilerinin bu yönde adım atmadığını vurgulayarak partilerinden istifa ettiler.

Meclis genel kurullarına katılarak meclis oturumlarının çalışmasına katkı vereceklerini kaydeden üç milletvekili, UBP-DP-YDP azınlık hükümetine destek verdi.

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