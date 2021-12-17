banner762
banner753
“Memleket elden gitti, dalga mı geçiyorsun?”
“Memleket elden gitti, dalga mı geçiyorsun?”
193 0
MGA ve Koop kazandı
MGA ve Koop kazandı
10 0
 
Koop Süt’ten bir zam daha
Koop Süt’ten bir zam daha
184 0
Agüero gözyaşlarıyla futbolu bıraktı
Agüero gözyaşlarıyla futbolu bıraktı
13 0
Bunu da gördük!
Bunu da gördük!
82 0
Odun sobaları yanıyor, memleket boğuluyor
Odun sobaları yanıyor, memleket boğuluyor
568 0
“Paniğe gerek yok”
“Paniğe gerek yok”
137 0
banner661
banner726

HP ‘bu memleket sahipsiz, yarınsız değildir’ demek için yola çıktı

banner476

“Maalesef, halk ekonomik yıkım ve çöküntü ortamı içinde hiç olmadığı kadar yalnız, korumasız ve sahipsiz bırakıldı. Biz buna dur demek için bu yolculuğu devam ettiriyoruz” şeklinde konuşan Özersay, HP’nin ‘bu memleket sahipsiz, yarınsız değildir’ demek için yola çıktığını kaydetti

banner714
HP ‘bu memleket sahipsiz, yarınsız değildir’ demek için yola çıktı
banner721

 Halkın Partisi (HP) 23 Ocak’ta yapılacak milletvekilliği erken genel seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sundu.

Başvurunun yapılacağı mahkemeler binasına adaylarla birlikte yürüyerek gelen, halkla selamlaşan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, başvuru sonrasında basına kısa bir de açıklama yaptı.

HP’nin 50 kişilik aday listesini Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yetkililerine, Özersay ile Genel Sekreter Tolga Atakan sundu.

Açıklamasında, ülkenin çok büyük bir ekonomik yıkımla karşı karşıya olduğunu ifade eden Özersay, “Maalesef, halk ekonomik yıkım ve çöküntü ortamı içinde hiç olmadığı kadar yalnız, korumasız ve sahipsiz bırakıldı” dedi.

“Biz buna dur demek için bu yolculuğu devam ettiriyoruz” şeklinde konuşan Özersay, HP’nin ‘bu memleket sahipsiz, yarınsız değildir’ demek için yola çıktığını kaydetti.

Pahalılığa ve fakirleşmeye karşı durmak gerektiğini söyleyen Özersay, “Pahalılaşmaya da fakirleşmeye de ‘dur’ demek için yola çıktık. Bu memleket sahipsiz, yarınsız değildir. Bugünkü aydınlık gibi bu memleketin ve halkın geleceği de aydınlıktır. Memlekete hayırlı olsun…” şeklinde konuştu.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.