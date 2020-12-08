HP Başkanı Yenal Senin, istifaları değerlendirdi:

Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, Halkın Partisi'nden istifa eden Hasan Topal, Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç ile ilgili açıklama yaptı. Senin üç vekil için “Siyaset sahnesinden silinecekler” dedi.

Senin şöyle dedi:

“Başkalarının adamı, perde gerisi pazarlıklar, anlaşılan koalisyonlar" diye diye karalama yapanlar, bu istifa olayında bile kişileri temize çekip algıyı çevirmek için günlerdir TV ekranlarından haykıranlar da dahil söyleyecek tek sözümüz var." Ölüden korksak mezarlıktan geçmezdik."

Yenal Senin “Biz Halkın Partisi kuruluş manifestosunda yazılan değerler ışığında toplumla beraber bu yolda başı dik olarak yürümeye #devam edeceğiz." ifadelerini kullandı” diye konuştu.

Yenal Senin, HP'deki 3 istifayı, “Bu güne kadar yaptıkları ile çeliştiler” dedi.

Hükümet kurma çalışmaları sürecinde hep Parti Meclisi kararları ile hareket ettiklerini söyleyen Senin, “Aldığımız kararlar ortadadır. Bu arkadaşlarımız da bu kararları belli ki benimsemediler, bu kararlardan memnuniyet duymadılar, başka bir yola çıktılar, kendilerine başarılar dilerim” diye konuştu.

Kendilerinin “illa ki HP'li bir hükümet olsun” iddiasında olmadıklarını ifade eden Senin, istifa eden vekillerin güven oylamasında “nisabı sağlama” yönündeki açıklamalarına işaret ederek “Güvenoyunda evet derler mi bilmiyorum ama belli ki nisabı sağlayarak bir ‘yeşil ışık’ yaktılar” şeklinde konuştu.

Basında HP ile ilgili kapalı kapılar ardında “hükümet kurdu bozdu” şeklinde iddiaların olduğuna dikkati çeken Senin “Şimdi bu iddiaları ortaya atanlar İnşallah çıkar ve özür diler. Bu istifaların sorumlusunun HP ve Özersay olduğunu iddia edenler, bu istifaların neden yapıldığını sorgulamıyorlar” dedi.

