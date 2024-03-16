Holguin: “Geçmişin zorlukları sürdürülebilir bir geleceğin temeline dönüştürülebilir”

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs konusundaki Kişisel Temsilcisi Angela Maria Holguin, geçmişin zorluklarının sürdürülebilir bir geleceğin temeline dönüştürülebileceğini belirterek, herkesin değişimin sağlayacağı bireysel ve kollektif imkanlardan yararlanmasının ne kadar iyi olacağına işaret etti.

Adaya yaptığı ikinci ziyaretini bugün tamamlayan Holguin, BM Barış Gücü Sözcülüğü aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, 1 haftalık temaslarını değerlendirdi.

Açıklamasında, iki liderin yanı sıra siyasi partiler, belediye başkanları, ticaret odaları, gazeteciler, dini liderler, birlikler, düşünce kuruluşları ve sivil toplum temsilcileriyle görüşme fırsatı bulduğunu kaydeden Holguin, ana zorlukları ve fırsatları daha iyi anlamak için tüm görüş ve bakış açılarını dinlediğini belirtti.

Görevinin sürdürülebilir bir çözüme doğru iki tarafı bir araya getirecek ortak zeminin var olup olmadığını tespit etmek olduğunu yineleyen Holguin, geriye kalan aylarda, BM Genel Sekreterinin bu talebini yerine getirmek için en iyi şekilde çaba göstermeye devam etmekte istekli ve kararlı olduğunu belirtti.

Holguin, şöyle devam etti:

“Bazı zamanlar, bütün yolların denendiği ve değişimin mümkün olmadığı görülür ancak farklı hayat hayalleri kuran toplumların dayanıklılığını meydana çıkaran, umudun gerekli ve zorunluluk olduğunu gösteren sesler de her zaman vardır. Geçmiş, hayal kırıklıklarını ve acılı anıları getirebilir ancak geleceği inşa etmemize ve tüm Kıbrıslıların yararına olacak çözümleri başarmamıza yarayacak dersler de sağlar.”

Holguin, herkesin değişimin sağlayacağı bireysel ve kollektif imkanlardan yararlanmasının ne kadar iyi olacağına işaret ederek, böylelikle geçmişin zorluklarının sürdürülebilir bir geleceğin temeline dönüştürülebileceğini kaydetti.

Temaslarını tamamlayan Holguin yarın sabah adadan ayrılıyor.