“Hiç bu kadar heyecan duymamıştım”

Dışişleri Bakanı olarak atanan Hasan Taçoy, görevini Ertuğruloğlu’ndan devraldı. Taçoy, daha önce üç Bakanlık devraldığını ancak hiçbirinde bu denli heyecan duymadığını vurguladı





Dışişleri Bakanı olarak atanan Hasan Taçoy, düzenlenen törenle Dışişleri Bakanlığı görevini Tahsin Ertuğruloğlu’ndan devraldı.

Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevini hiçbir zaman bir ego tatmini olarak ve makam hırsı ile yapmadığını kaydeden Ertuğruloğlu, bir milli davanın gereklerinin ne olduğunun bilinci ve bu gerekleri yerine getirme kararlılığıyla görev yaptığını dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı’nın başka bakanlıklara benzemediğini, devletin temsiliyet makamı olduğunu belirten Ertuğruoğlu, vatandaşın günlük yaşantısını etkileyen bir bakanlık olmadığı Dışişleri Bakanlığı’nın öneminin pek algılanabilmiş bir bakanlık olmadığını söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün devlet sahibi bir halk olduğu gerçeğini hazmedemeyenlerin Dışişleri Bakanlığı’na “böyle bir bakanlığa ne gerek var” diye baktığını dile getiren Ertuğruloğlu, “Dolayısıyla devlet sahibi bir bir halk olduğumuzu kabul etmeme ve bizi bir toplum-cemaat olarak görme yanlışına düşerler” dedi.

Devlet olmanın gereklerinin yapılması gerektiğini belirten Ertuğruoğlu, dış politikada toplumlar arası görüşmeler sürecinin kapatıldığını ve dış politikanın egemen eşitlik ile eşit uluslararası egemenlik statüsüne oturtulduğunu anlattı; bunun gereklerinin yapılması gerektiğine dikkat çekti.

TAÇOY: “ANCAK HİÇ BİRİNDE BU DENLİ HEYECAN DUYMADIM”

Hasan Taçoy da daha önce 3 Bakanlık devraldığını ancak hiçbirinde bu denli heyecan duymadığını söyledi.

Abim diye hitap ettiği Ertuğruloğlu’ndan görevi devralacak olmanın kendisini hem üzdüğünü hem de mutlu ettiğini belirten Taçoy, Ertuğruloğlu’nun tecrübesini ve Kıbrıs konusundaki bilgi birikimini kendisiyle paylaşacağını bilmesinden dolayı gurur içerisinde olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı’nın bir devletin bakanlığı olarak üzerine aldığı görevi ne isterse olsun yerine getirmesi gerektiğini belirten Taçoy, 2000’li yılların başında Annan Planı tartışmaları içerisine girildiğinde “Ben devlet aldım toplum devretmem” diyen Tasos Papadopulos’un mantığına mütekabiliyet mantığıyla bir yanıt verilmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle dedi: “Bu yanıt bu bakanlıktadır bu bakanlık bu yanıtı verir. Biz bir devletiz ve bu devletin hakkını verebilmek için elimizden geleni var gücümüzle yapacağız” dedi.

Konuşmaların sonunda Taçoy, Ertuğruloğlu’na anı olarak bir tablo hediye etti.



