“Herkesi birbirine düşürmeyi becerdiniz”

Erhürman’dan hükümete tepki: “Ne sağlık, ne ekonomi, ne eğitim, ne çalışma hayatı, ne de demokrasi bıraktınız! Yönetmeyi değil ama herkesi bölüp parçalamayı, birbirine düşürmeyi, ülkeyi kaosa sokmayı becerdiniz. Bravo!”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümete tepki göstererek, “Yönetmeyi değil ama 'birlik ve bütünlük' nutukları attığınız böyle bir dönemde, herkesi bölüp parçalamayı, birbirine düşürmeyi, ülkeyi kaosa sokmayı becerdiniz. Bravo!” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erhürman şöyle dedi:

“Başbakanlık, 1 Nisan itibarıyla iki doz aşısını olmuş kişilerin karantinasız girişlerine onay verileceğini açıkladı. Tabipler Birliği de bunun uygun olmadığını. KTTB yasayla kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu.

Şimdi de hükumet, KTTB ve ekonomik örgütler mi birbirine girsin? 11 aydır söylüyoruz. İstişareleri yapın, bilimsel veriler çerçevesinde ilgili paydaşlarla birlikte karar üretin. Sonra açıklayın ki insanlar birbirine girmesin. Yönetmediğiniz yetmezmiş gibi bir de insanları birbirine düşürüyorsunuz!

Yetki alanlarına giren konularda, yasa ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olan KTMMOB ile, Tabipler Birliği ile istişare dahi etmeden karar açıklıyor, uygulama yapıyorsunuz.

Kamu çalışanlarının maaşlarıyla ilgili konularda kamuda örgütlü sendikalarla istişare etmeden görüş belirtiyorsunuz.

Muhalefetin destek çağrılarına kulak tıkıyor, eleştirilere tahammül edemiyor, Meclisi yok sayıyorsunuz.

Ne sağlık, ne ekonomi, ne eğitim, ne çalışma hayatı, ne de demokrasi bıraktınız!

Bir azınlık hükumeti olduğunuzu unutup, krallık ilan edeceğinizi, sürekli kurumları ve insanları birbirlerine düşürerek, böl-yönet taktiğiyle ülke yöneteceğinizi mi sanıyorsunuz?

Yönetmeyi değil ama, "birlik ve bütünlük" nutukları attığınız böyle bir dönemde, herkesi bölüp parçalamayı, birbirine düşürmeyi, ülkeyi kaosa sokmayı becerdiniz. Bravo!”

Öte yandan Erhürman, Başbakan Ersan Saner‘in, hem muhalefetin yardımını istemediğini hem de eleştiri kabul etmediğini söyleyerek, ‘Burası krallık, Saner de kral mı?’ diye sordu

Özgür Web TV‘de Pınar Barut‘un sorularını yanıtlayan Erhürman, Başbakan Saner’in, hükümete yaptıkları eleştirilere ‘Erhürman bu ülkeye yokluktan başka bir ey getirmedi’ sözlerine sert çıktı.

Erhürman, “11 ay boyunca kriz masası kuralım tekliflerimize, söylediğimiz her öneriye kulak tıkanınca ve günün sonunda ülke bu noktaya kadar gelince, bizim de eleştirimizin dozu yükseldi. Ama belli ki Saner, eleştiriye hiç bir şekilde tahammül edemiyor” dedi.

Saner’in, ekonomiyi, sağlığı, eğitimi ve çalışma yaşamını kaosa sokarak mahfetmiş olmasının paniği içinde muhalefete saldırdığını belirten Erhürman, “Kime saldırabilirim diye düşünmüş ve CTP’yi seçmiş” dedi.

Erhürman, “Aslında mesnetsiz ve cevap vermeye dahi değmeyecek iddialar. Yok siz bu ülkeye yoksulluğu getirdiniz, yok açlığı getirdiniz, vs… Hangi dönemden bahsediyor anlamak mümkün değil” dedi.

“Bir de Başbakanlıkta olan bu zat-ı muhterem, ‘gölge etmeyin başka ihsan istemem’ diyebiliyor” diyen Erhürman, Başbakan Saner’in, hem muhalefetten yardım istemediğini hem de eleştirilmek istemediğini anlattı.

Devlet yönetiminin Yürütme’den ibaret olmadığını, bunun bir de Yasama ayağı olduğunu hatırlatan Erhürman, bugün meclisin toplanmasını istediklerini ama Azınlık Hükümeti‘nin oy çokluğuyla bunu da reddettiğini hatırlattı.

Erhürman, “Meclisi istemiyorlar,muhalefeti istemiyorlar, krallık mı burası? Saner kral mı ki ne eleştiri alacak ne yardım alacak? Sürekli kendi hükümeti içinde kavgalar çıkacak, ülkede her gün yeni işsizlik olacak, sağlığından ekonomisine her yerde sıkıntılar baş gösterecek ama hiç kimse eleştirmeyecek. Hükümeti ciddiye almak bile günden güne zorlaşıyor” ifadelerini kullandı