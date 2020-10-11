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"Herkes vatandaşlık görevini yapmalı ve iradesini sandığa yansıtmalı"

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"Herkes vatandaşlık görevini yapmalı ve iradesini sandığa yansıtmalı"

Ulusal Birlik Partisi (UBP)  Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar oyunu kullandı. 

Ersin Tatar oyunu eşi Sibel Tatar ile birlikte Lefkoşa'da Şehit Tuncer İlkokulundaki 140 numaralı sandıkta kullandı. 

Tatar, oy verme işleminin ardından basına yaptığı açıklamada, seçimin KKTC için hayırlı olmasını dileyerek, ülkede güzel bir demokrasi olduğunu belirterek,  bugün güzel bir katılımla bu sürecin tamamlanması temennisinde bulundu.

Pandemi sürecini iyi yönettiklerini, bugün de gerekli önlemlerin alındığını ifade eden Tatar, vatandaşların vatandaşlık görevini yapmasını ve iradesini sandığa yansıtmasını istedi. 

Sağlık Bakanlığına da karantina otellerinde süratle testlerin yapılması ve karantina süresi dolan vatandaşların oy kullanmalarına olanak tanınması çağrısı yapan Tatar, KKTC'nin geleceği için doğru iradenin sandıktan çıkması temennisinde bulundu. 

Tatar, KKTC devletinin halkı ile birlikte dünyaya sesini duyurmak ve egemen eşitlik içinde yaşamak istediğini de söyledi. 

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