banner480
banner69
Ralliciler yarış takvimini bekliyorlar
Ralliciler yarış takvimini bekliyorlar
14 0
Heyecanlı bekleyiş
Heyecanlı bekleyiş
24 0
 
Sterlin uçuyor
Sterlin uçuyor
50 0
Acil Durum Hastanesi açılışını bekliyor
Acil Durum Hastanesi açılışını bekliyor
26 0
Cimnastikte özlemle beklenen malzemeler geldi
Cimnastikte özlemle beklenen malzemeler geldi
36 0
Azimkar çiftinin en mutlu günü
Azimkar çiftinin en mutlu günü
71 0
Drift özlemi Kasım 'da bitecek
Drift özlemi Kasım 'da bitecek
17 0
banner529

"Herkes sandığa gitsin ve irademize sahip çıksın”

banner476

"Herkes sandığa gitsin ve irademize sahip çıksın”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş oyunu kullandı.

Eşi Müge Denktaş ve torunlarıyla saat 09.30’da Gönyeli Belediyesi’nde kurulan 68 numaralı sandıkta oy kullanan Denktaş, halkı sandığa gitmeye ve iradeye sahip çıkmaya çağırdı.

Oyunu kullandıktan sonra basına açıklamada bulunan Denktaş, seçim sürecinde havanın zaman zaman bulutlandığını, fakat bugün çok güzel olduğunu söyledi.

Herkesi sandığa gitmeye davet eden Denktaş, “Bugün yüksek bir katılım olmalı ki irademize sahip çıkıldığını gösterelim. Herkes sandığa gitsin ve irademize sahip çıksın” ifadelerini kullandı.

Seçimden sonraki Pazartesi nasıl bir ruh haliyle güne başlanacağının sorulması üzerine Denktaş, eğer halkın iradesine sahip çıkılmışsa, güne güzel başlanacağını, fakat iradeye sahip çıkılmamışsa ve yönlendirmeler yapılmışsa iyi uyanılmayacağını söyledi.

Serdar Denktaş, seçimin herkese hayırlı olmasını, seçimde görev yapanlara da kolaylıklar diledi.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.