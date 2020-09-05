Herkes Kıbrıs Türk demokrasisine saygılı olmalı

Cumhurbaşkanı Akıncı: “Sadece izleyip sonuca saygı duyması gereken makamların taraf olmaya çalışmalarını kaygı ile izlemekteyim. Bu, seçimlerimize daha başlamadan kara bir leke sürülmesine zemin oluşturabilir”





Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) giderek, adaylık başvurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, YSK’ya eşi Meral Akıncı ile birlikte gitti.

Akıncı, başvurusunun ardından Mahkemeler önünde basına açılama yaptı.

Akıncı’yı desteklemeye gelenler arasında TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TKP Yeni Güçler Başkanı Mehmet Çakıcı, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Sol Hareket, Bağımsızlık Yolu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve bu partilerden temsilciler vardı.

Önümüzdeki dönemde ne yapacağına ilişkin sorunun cevabının yalın ve açık olduğunu dile getiren Akıncı, “Beş yıl boyunca öngördüğüm dört boyutlu siyasette yapmaya çalıştıklarımı daha fazlasıyla yapmaya çalışacağım” dedi.

Kıbrıs sorununda çözüm odaklı siyasete devam edeceğini, bunun alternatifinin ne olduğunu çok iyi bildiğini söyleyen Akıncı, “Halkımız da bunun ne demek olduğunu çok iyi bildiği için çözüm odaklı siyasetten şaşmamak gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Çözüm deyince de mümkün olan çözümün ne olduğunun adını açık ve net olarak koymamız lazım. Bu BM parametrelerinde öngörülen iki kesimli, iki toplumlu, iki kurucu devletin siyasi eşitliğine dayalı federatif bir yapılanmadan başka bir şey değildir” dedi.

Akıncı, “Halkımız bize yetki verir ve göreve devam derse, ki bunun böyle olacağını ben anlıyorum, o zaman tüm gücümüzle çözüm odaklı siyasetin bizi çözüme taşıyabilmesi için elimden gelen gayreti göstereceğim” diye konuştu.

Türkiye ile saygıya dayalı, kişilikli bir ilişkinin oluşabilmesi için tüm gücüyle çalışmaya devam edeceğini söyleyen Akıncı, böylesi bir ilişkinin her iki tarafın da yararına olacağını dile getirdi.

Seçime yönelik halkta güven ve kararlılık gördüğünü dile getiren Akıncı, “Kıbrıs Türk halkı kendi geleceğini kendi özgün kimliğiyle var olma istencini açık ve net şekilde ortaya koymaktadır. Kıbrıs Türk halkı, kendi özgür iradesiyle kendi geleceğini belirlemek istiyor” dedi.

Buna her kesimin ve herkesin saygı duyması gerektiğini söyleyen Akıncı, “Sadece izleyip sonuca saygı duyması gereken makamların taraf olmaya çalışmalarını kaygı ile izlemekteyim. Bu, seçimlerimize daha başlamadan kara bir leke sürülmesine zemin oluşturabilir. Bunun için herkesin dikkatli olması gerekir. Herkesin Kıbrıs Türk demokrasisine saygılı olması ve sağduyulu olması gerekir. Kıbrıs Türk halkı kendi aklı ve vicdanı ile kendi geleceğini belirleme hak ve yetkisine sahip olduğu gibi, yeteneğine de sahiptir. Bunu herkes böyle bilmelidir”





