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“Her şey yolunda giderse hafta sonu hükümet kurulur”

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DP Genel Başkanı Ataoğlu, “UBP ile ortaya koyduğumuz fikirlerin çoğu örtüşüyor. Her şey yolunda giderse hafta sonu hükümet kurulur” ifadelerini kullandı

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“Her şey yolunda giderse hafta sonu hükümet kurulur”
 

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Postası TV’ye telefonla bağlanarak, UBP ile önceki gün gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.
 “UBP ile ortaya koyduğumuz fikirlerin çoğu örtüşüyor” diyen Ataoğlu, “Verimli bir toplantı gerçekleşti. Hafta sonu ekiplerimiz tarafından bir çalışma yapılacak. Vatandaş, çok hızlı bir şekilde hükümetin oluşmasını bekliyor. İnşallah önümüzdeki hafta uzun süreli bir hükümet modeli oluşur” dedi.
Önceki günkü görüşmenin verimli ve sıcak geçtiğini ifade eden Ataoğlu, koalisyonun nasıl şekilleneceği yönündeki soru üzerine, “Oluşacak görüntünün ne olacağını net olarak göremedim. O konuları konuşmadık. Görevi alan Faiz Sucuoğlu’nun yapacağı görüşmeler sonrası vereceği bir karardır. En azından dünkü görüşme sonrasında hafta sonu yine ekiplerimizin bir araya gelerek görüşmeleriyle ilgili karar aldık” şeklinde konuştu.
“Her şey yolunda giderse hafta sonu hükümet kurulur” diyen Ataoğlu, “İnsanlarımız beklenti içerisinde. Cumartesi – Pazar hazır olduğumuzu da belirttik. Bu görüşmeler sonrası önümüzdeki hafta hükümetin oluşumu gerçekleşir” dedi.
 
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