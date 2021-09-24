"Her alanda yeni bir yapılanma şart"

Ülkede birçok alanda yozlaşma ve kötüye doğru bir gidiş olduğunu, partizanlık ve adam kayırmacılığın yanı sıra birçok skandal olayla da karşı karşıya kalındığını ifade eden Özyiğit, bu kötü yapıdan kurtulmanın tek yolunun her alanda yeni bir yapılanmadan geçtiğini vurguladı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede adalet ve eşitlikten uzak, usulsüzlüklerin ve yasa dışılıkların yaşandığı her yapısıyla çökmüş mevcut düzenden kurtulmanın vaktinin çoktan geldiğini belirterek, her alanda adil, temiz, dürüst, şeffaf ve hesap verebilir yeni bir yapılanmanın en temel ihtiyaç haline geldiğini söyledi.

Ülkede birçok alanda yozlaşma ve kötüye doğru bir gidiş olduğunu, partizanlık ve adam kayırmacılığın yanı sıra birçok skandal olayla da karşı karşıya kalındığını, “Jet Krizi”, sahte PCR ve kaçak akaryakıtın ardından şimdi de sahte AdaPass olayı yaşandığını belirten Özyiğit, bu kötü yapıdan kurtulmanın tek yolunun her alanda yeni bir yapılanmadan geçtiğini kaydetti.

Yaptığı yazılı açıklamada, sahte AdaPass olayıyla ilgili de başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkilileri hem gerekeni yapmaya hem de kamuoyuna doğru bilgi vermeye davet eden Özyiğit, ucu nereye kadar giderse gitsin olayın üzerine ciddiyetle gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde yaşanan “Jet Krizi” olayında toplum vicdanında kendini aklayamadığı görüşünü savunduğu Üstel’in şimdi Sağlık Bakanı olduğu dönemde sahte AdaPass olayı yaşandığını belirten Cemal Özyiğit, olayın üzerinden kaç gün geçmesine rağmen ilgili Bakanın, Başbakanın halen tek bir açıklama yapmadıklarını belirtti.

TDP Genel Başkanı Özyiğit, hizmet alımının detayları ve yaşanan süreçle ilgili Bakanın açıklık ve şeffaflık gereği kamuoyuna açıklama yapma zorunluluğu olduğunu da belirtti.

“‘KAYNAK YOK’ HİKÂYESİ…”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yetkililerin her sıkıştıklarında başvurdukları “ülkede kaynak yok” söyleminin de doğru olmadığını belirterek, “Açıklanan vergi rakamları her şeyi açık seçik ortaya koymaktadır. Vergisini doğru ödeyenler bir yana, anlı-şanlı iş adamlarının ödedikleri komik denilecek rakamlar doğru dürüst vergi toplanamadığının en bariz göstergesidir” dedi.

“Bu ülkede kaynak vardır, yeter ki doğru dürüst vergi toplanabilsin” diyen Özyiğit, ödenmesi gereken ancak ödenmeyen vergilerle onlarca okul yapılabilecekken, özel sektörün desteklenebilecekken, mevcut yönetim anlayışının böyle bir siyasi iradesi olmadığını kaydetti.

Yalnızca vergi olayının bile ülkedeki çarpıklığı ve adaletsizliği ortaya koymaya yettiğine dikkat çeken Özyiğit, “Bir yanda pandemi koşullarında ekonomik anlamda mağduriyet yaşayan ve devletin kaderine terk ettiği kesimler, diğer yandan da anlı-şanlı kişilerin ödediği vergi oranları. Ve bunu normalleştirmeye çalışan yönetim anlayışı. Sadece bu örnek bile ülkedeki yapının yeniden kurgulanması gerektiğini açık ve net şekilde ortaya koymaktadır” dedi.

“DEĞİŞİM KAÇINILMAZ BİR GEREKLİLİK”

Ülkede değişimin ve yeniden yapılanmanın şart olduğunu, bunun yolunun da erken seçimden geçtiğini savunan Özyiğit, “UBP-DP-YDP azınlık hükümeti zaten bitmiştir. Bu yapıdan toplum ve ülke yararına icraat beklemek hayaldir. Zaten hükümet partilerinin halkın sorunlarını çözme gibi bir gailesi de yoktur. Tek dertleri koltuk ve kurultay olduğunu her kararlarında ispatlamaktadırlar. Hükümetin görevde kaldığı her gün hem halkın hem de ülkenin geleceğinden çalmak anlamına gelmektedir” dedi.

Ülkenin en kötü dönemlerinden birini yaşadığını buna rağmen Başbakan dahil herkesin kurultay hesaplarıyla uğraştığı görüşünü bildiren Özyiğit, “Gelinen aşamada erken seçim tarihi belirlenerek en kısa zamanda seçime gidilmeli, seçimle birlikte de ülkedeki değişimin temelleri de atılmalıdır, bu artık kaçınılmaz bir gerekliliktir” dedi.

“Böyle gelmiş böyle gider” anlayışından kurtularak bu düzenin değişmesi gerektiğini, bunda geç bile kalındığını belirten Özyiğit, artık yapanın yanına kâr kalmayacak, günü geldiğinde herkesin kendisinden hesap sorulacağını bilerek, ona göre hareket edeceği bir düzen kurulmasının şart olduğunu sözlerine ekledi.