“Henüz hiçbir partiyle tam bir uzlaşı yok”





Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, hükümet kurma çalışmaları kapsamında henüz hiçbir partiyle tam bir uzlaşı sağlanamadığını açıkladı.

“Günün sonunda biz artık koalisyon ortaklığının detaylarına ve bakanlıklar konusundaki müzakere aşamasına geçeceğiz” diye konuşan Hasipoğlu, “Henüz hiçbir partiyle nihai olarak uzlaştığımız bir durum yok. Tam bir uzlaşı yok, hiçbir partiyle…” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Hasipoğlu, bu hafta içinde yapacakları görüşmeler ışığında belli parti veya partilere yoğunlaşacaklarını kaydetti.

