Cumhurbaşkanı Tatar, gayriresmi üçlü görüşme hakkında “Gayriresmi ve ajandanın olmadığı bir ortamda üçlü görüşmenin herkesin faydasına olacağını vurguladı ve “Buna ‘hayır’ diyemezdim, evet dedim” açıklaması yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2024-2025 yasama yılının Cumhuriyet Meclisi’ndeki törensel açılışının ardından Meclis'ten ayrılırken gazetecilere açıklama yaptı.

Tatar, Kıbrıs konusunda yeni sürecin mutlak surette Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyidiyle başlayabileceğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve kendisinin katılacağı gayriresmi görüşme hakkında da konuşan Tatar, “BM Genel Sekreteri birtakım gelişmelere bağlı olarak gayriresmi ve ajandanın olmadığı bir ortamda üçlü görüşmenin herkesin faydasına olacağını ifade etti. Buna ‘hayır’ diyemezdim, evet dedim” açıklamasında bulundu.

New York temaslarına ve son gelişmelere işaret eden Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmesine ve Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda Kıbrıs’la ve KKTC'yle ilgili verdiği mesaja işaret ederek, Cumhuriyet Meclisi’nde Kıbrıs konusuyla ilgili konuşmaları dinlediğini ancak detaya girmek istemediğini söyledi.

Tatar, 1968’lerden beri bir anlaşma için tüm gayretin gösterildiğini ancak karşı tarafta benzer bir niyet göremediklerini kaydederek “Yeni süreç mutlak surette Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyidiyle başlayabilir” dedi.

BM Genel Sekreteri'nin birtakım gelişmelere bağlı olarak gayriresmi ve ajandanın olmadığı bir ortamda üçlü bir görüşmenin herkesin faydasına olacağını ifade ettiğini belirten Tatar, “Buna hayır diyemezdim, evet dedim” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anavatan Türkiye ile de istişare ederek Türk ve Rum tarafının yanı sıra iki ülkenin anavatanlarının da yer alacağı 4+1 şeklinde bir görüşme önerisinde bulunduklarını belirterek, “Önerimiz Genel Sekreter tarafından değerlendirilecektir diye düşünüyorum…” dedi.