banner913
banner932
Küçük cimnastikcilerden Türkiye Şampiyonası’nda tarihi başarı
Küçük cimnastikcilerden Türkiye Şampiyonası’nda tarihi başarı
25 0
Girne Bölgesi’nde “Gönüllü Acil Müdahale Birimleri” için toplantı
Girne Bölgesi’nde “Gönüllü Acil Müdahale Birimleri” için toplantı
23 0
 
“İşveren bitme noktasında”
“İşveren bitme noktasında”
22 0
Hizmetleri unutulmayacak
Hizmetleri unutulmayacak
22 0
Hüdan Kardeşler Anı Yarışı Ersoy-Kıral ikilisinin
Hüdan Kardeşler Anı Yarışı Ersoy-Kıral ikilisinin
18 0
Akıncılar’da iş kazası… Spiral makinesinin kontrolünü kaybetti, yaralandı
Akıncılar’da iş kazası… Spiral makinesinin kontrolünü kaybetti, yaralandı
34 0
KSTU soruşturmasında yargılanan S.G. ile B.Ö.’nün davası 14 Ekim’e ertelendi
KSTU soruşturmasında yargılanan S.G. ile B.Ö.’nün davası 14 Ekim’e ertelendi
23 0
banner1032

“Hayır diyemezdim”

banner1020

Cumhurbaşkanı Tatar, gayriresmi üçlü görüşme hakkında “Gayriresmi ve ajandanın olmadığı bir ortamda üçlü görüşmenin herkesin faydasına olacağını vurguladı ve “Buna ‘hayır’ diyemezdim, evet dedim” açıklaması yaptı

banner1045
“Hayır diyemezdim”
banner971

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2024-2025 yasama yılının Cumhuriyet Meclisi’ndeki törensel açılışının ardından Meclis'ten ayrılırken gazetecilere açıklama yaptı.

Tatar, Kıbrıs konusunda yeni sürecin mutlak surette Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyidiyle başlayabileceğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve kendisinin katılacağı gayriresmi görüşme hakkında da konuşan Tatar,  “BM Genel Sekreteri birtakım gelişmelere bağlı olarak gayriresmi ve ajandanın olmadığı bir ortamda üçlü görüşmenin herkesin faydasına olacağını ifade etti. Buna ‘hayır’ diyemezdim, evet dedim” açıklamasında bulundu.

New York temaslarına ve son gelişmelere işaret eden Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmesine ve Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda Kıbrıs’la ve KKTC'yle ilgili verdiği mesaja işaret ederek, Cumhuriyet Meclisi’nde Kıbrıs konusuyla ilgili konuşmaları dinlediğini ancak detaya girmek istemediğini söyledi.

Tatar, 1968’lerden beri bir anlaşma için tüm gayretin gösterildiğini ancak karşı tarafta benzer bir niyet göremediklerini kaydederek “Yeni süreç mutlak surette Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyidiyle başlayabilir” dedi.

BM Genel Sekreteri'nin birtakım gelişmelere bağlı olarak gayriresmi ve ajandanın olmadığı bir ortamda üçlü bir görüşmenin herkesin faydasına olacağını ifade ettiğini belirten Tatar, “Buna hayır diyemezdim, evet dedim” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anavatan Türkiye ile de istişare ederek Türk ve Rum tarafının yanı sıra iki ülkenin anavatanlarının da yer alacağı 4+1 şeklinde bir görüşme önerisinde bulunduklarını belirterek, “Önerimiz Genel Sekreter tarafından değerlendirilecektir diye düşünüyorum…” dedi.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.