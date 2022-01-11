TDP Başkanı Özyiğit, “Hem üreticiyi, hem de tüketiciyi korumak adına ne gerekiyorsa yapılacak, hayatı ucuzlatmak en temel önceliğimiz olacak” dedi





Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde önceki gün Demirhan, Değirmenlik, Yılmazköy ve Alayköy’ü ziyaret etti.

Ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla sohbet edildi, TDP’nin siyasetine ilişkin bilgi verildi ve tanıtım broşürleri dağıtıldı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, daha iyi ve daha güzel yarınlar için yolda olduklarını belirterek, tertemiz ve donanımlı kadroları ile toplumun yapısal sorunlarını çözecek, halkın refah seviyesini yükseltecek, ülkedeki değişimi dönüşümü sağlayacaklarını vurguladı.

50 milletvekili adayı ile ülkenin bugünden geleceğe ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesini, yolsuzluk, haksızlık ve usulsüzlükten temizlenmesini, fikirlerde ve vicdanlarda özgürleşmesini sağlamak için bir araya geldiklerini belirten Özyiğit, “23 Ocak’ta halkımızla beraber yeni bir yol çizeceğiz. Bu yol da aydınlığı, temizliği, refahı, sivilleşmeyi, demokrasiyi içerecek” dedi.

Öte yandan TDP milletvekili adayları önceki gün Merkez Lefkoşa’da kurulan Açık Pazarı ziyaret etti. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ülkedeki ekonomik krizin pandemi ile birlikte daha da derinleştiğini, vatandaşın alım gücünün iyice azaldığını, esnafın ise çok zor günler geçirdiğini belirterek, TDP'nin üreticinin desteklenmesi yönündeki düşüncesinin net olduğunu vurguladı.

Yerel üreticinin ve esnafın teşvik edilerek destekleneceğini kaydeden Özyiğit, destekler ve Kooperatifçilik ile pazar odaklı üretim yaparken ürün çeşitliliğinin artırılmasının sağlanacağını, tarımsal sanayi teşvik edilerek hem üretici, hem de tüketicinin korunacağını vurguladı. İçinde bulunulan durumdan herkesin şikayetçi olduğuna dikkat çeken Özyiğit, “Hem üreticiyi, hem de tüketiciyi korumak adına ne gerekiyorsa yapılacak, hayatı ucuzlatmak en temel önceliğimiz olacak” dedi.



