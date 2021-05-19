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Hayat Pahalılığı’nı durdurmak vicdansızlıktır

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TDP Başkanı Özyiğit, dövizin bu kadar yükseldiği bir dönemde hayat pahalılığını durdurmanın vicdansızlık olacağını vurguladı

Hayat Pahalılığı’nı durdurmak vicdansızlıktır
 
Meclis’te söz alan TDP Başkanı Cemal Özyiğit, değişen ekonomik ve sosyal yaşam koşullarından dolayı hayat pahalılığının hesaplanmasında kullanılan kriterlerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ekonomi bakanının göreve gelirken piyasayı ucuzlatacağı vaadinde bulunduğunu hatırlatan Özyiğit, bütçenin denkleştirilmesi için sürekli daha fazla katkı beklerken ekonomiyi canlandıracak ödemeleri azalma yoluna gidildiğini belirterek, eleştirilerde bulundu.
Kaynak yaratma konusunda sürekli öneriler yaptıklarını ancak kimsenin bunları dikkate almadığını kaydeden Özyiğit, pandemi döneminde yapılmayanları sıraladı. Özyiğit, dövizin bu kadar yükseldiği bir dönemde hayat pahalılığını dondurma değil de, durdurmanın vicdansızlık olacağını vurguladı.
ANGOLEMLİ
Öte yandan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, vergi toplamanın bile bilinmediğini söyleyerek, “Para yok diye ağlayanlar, 2 gün sonra Ercan’nın borcunu 2 yıllığına bağışladı ve 3 gün sonra da hayat pahalılığını kesti. Aklım almıyor’ dedi.
7 milyon sterlin alacağı olan Vakıfların bu parayı ödemesi gereken kişilerin ismini açıklayamamasını da eleştiren Angolemli, tek çıkış noktasının tarım olduğunu ve gençlere başka bir gelir kaynağı kalmadığını belirtti.
Angolemli, kaynak yaratmak için yapılabileceklere örnekler
 
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