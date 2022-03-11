Kabine değişimini değerlendiren yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy Türkiye'nin müdahale ettiği yönündeki söylemleri yanlış bulduğunu açıkladı.

Bir Web TV’de programa katılan Taçoy, “bakanlık istemedim, partim bana ne görev verirse onu yapacağım” dedi.

Taçoy sözlerini şöyle sürdürdü:

“23 yıldır milletvekiliyim, bunun sadece 3 yılı bakan oldum. Uzun süre bakanlığım olmadı. İnşallah bu dönem olur. Aldığım görevlerle yılların yarattığı birikimi göstermek ve anlatmak isterim. Şuan ki bakanlık ise toplumun her zerresine ulaşan önemli bir bakanlıktır. Oğuzhan Hasipoğlu’nun neden istifa ettiğini bilemiyorum. Net açıklamayı Oğuzhan kardeşim yapabilir. Müdahale olduğu yönündeki söylemleri yanlış buluyorum”

