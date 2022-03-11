banner762
13 0
Çöpleri gelişi güzel yerlere bırakmak nereden çıktı?
Çöpleri gelişi güzel yerlere bırakmak nereden çıktı?
9 0
 
“O Alman turistlerin heykelini dikmeliyiz”
“O Alman turistlerin heykelini dikmeliyiz”
99 0
Vettel’in kaskında KKTC bayrağı
Vettel’in kaskında KKTC bayrağı
11 0
Kamyon ve ağır araç sürücüleri yollarda terör estiriyor
Kamyon ve ağır araç sürücüleri yollarda terör estiriyor
100 0
U18 karmalarımızın Türkiye’de mücadelesi sürüyor
U18 karmalarımızın Türkiye’de mücadelesi sürüyor
11 0
35 0
banner797
banner794

“Hasipoğlu’nun neden istifa ettiğini bilemiyorum”

banner476

Kabine değişimini değerlendiren yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy Türkiye'nin müdahale ettiği yönündeki söylemleri yanlış bulduğunu açıkladı.

banner714
“Hasipoğlu’nun neden istifa ettiğini bilemiyorum”
Bir Web TV’de programa katılan Taçoy, “bakanlık istemedim, partim bana ne görev verirse onu yapacağım” dedi.
Taçoy sözlerini şöyle sürdürdü:
“23 yıldır milletvekiliyim, bunun sadece 3 yılı bakan oldum. Uzun süre bakanlığım olmadı. İnşallah bu dönem olur. Aldığım görevlerle yılların yarattığı birikimi göstermek ve anlatmak isterim. Şuan ki bakanlık ise toplumun her zerresine ulaşan önemli bir bakanlıktır. Oğuzhan Hasipoğlu’nun neden istifa ettiğini bilemiyorum. Net açıklamayı Oğuzhan kardeşim yapabilir. Müdahale olduğu yönündeki söylemleri yanlış buluyorum”
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.