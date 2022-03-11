Hasipoğlu Saray’a çağrılmış

Cumhurbaşkanı Tatar ile Başbakan Sucuoğlu’nun Saray’a çağırdıkları Hasipoğlu’na kabinenin değiştirileceği konusunu izah ettikleri ve ardından Hasipoğlu’nun görevinden istifa ettiği öğrenildi





UBP-DP-YDP Koalisyon hükümetinin kurulmasının üzerinden 2 hafta, hükümetin Cumhuriyet Meclisi’nde güvenoyu almasının üzerinden ise henüz daha 1 hafta geçmeden kabinede pek de sürpriz olmayan bir değişikliğe gidildi. Başbakan Faiz Sucuoğlu, yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunduğu gün “Bu kabine 5 yıl sürecek bir kabine değil, gerekirse değişiklik yapılacak” açıklamasında bulunmuştu fakat kimse bu kadar hızlı bir değişiklik beklemiyordu. Kabine açıklandığı günden itibaren Tahsin Ertuğruloğlu’nun Dışişleri Bakanı olmamasının Türkiye ile KKTC yetkileri arasında krize neden olduğu ve kabinede mutlaka değişiklik yapılacağı hem siyasi kulislerde hem de basında yüksek sesle dillendiriliyordu fakat Başbakan Sucuoğlu her seferinde bu iddiaları reddediyordu.

8 Mart Salı günü katıldığı canlı yayında; “ Yalan makinelerine inanmayın. 3-5 gün içerisinde, kısa vadede, çok anormal bir durum olmazsa, kabinede değişiklik olmayacak. Bu dönem içerisinde, görevini iade etmek isteyen olursa, o zaman değişiriz. Ama kehanet yürütmem. Herkes görevinin başında” değerlendirmesinde bulunan Başbakan Faiz Sucuoğlu, Tahsin Ertuğruloğlu’nun ise çok değerli bir isim olduğunu, UBP’de başkanlık yaptığını, yakın dostlukları bulunduğunu hatırlatarak şu an için bir görevi olmadığını ifade etmişti. Sucuoğlu’nun bu sözlerinin üzerinden henüz 24 saat bile geçmeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun görevinden ‘istifa ettirilmesi’ ülkede adeta infiale neden oldu.

Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy’un Antalya Diplomasi Formu’na davet edilmemesi, Tahsin Ertuğruloğlu’nun ise hiçbir resmi görevi olmamasına rağmen davet edilmesiyle birlikte ayyuka çıkan ‘Ankara, Tahsin Ertuğruloğlu’nun Dışişleri Bakanı olmasını istiyor’ söylentileri gerçeğe dönüştü. İddialara göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun “Kabinede istenen değişiklik gerçekleşmezse Antalya’ya gelmeyin” talimatı aldıkları ve bunun üzerine apar topar kabinenin değiştirildiği öne sürüldü.

Güvenilir kaynaklardan edinen bilgilere göre; Başbakan Faiz Sucuoğlu, Oğuzhan Hasipoğlu’na bakanlık görevinden el çektirildiğini tek başına söyleyemedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, Saray’a çağırdıkları Hasipoğlu’na durumu izah etmeleri üzerine, Hasipoğlu görevinden istifa etti. Ardından jet hızıyla Hasan Taçoy Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, Tahsin Ertuğruloğlu ise dışardan atama ile Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi.

