Hasipoğlu, polisi göreve davet etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Genel Başkan Ersan Saner’e sosyal medyada bir video yayınlayarak yapılan saldırıyı kınadı; polisi bir an önce harekete geçerek komployu planlayan ve dağıtımını yapan failleri ortaya çıkarmaya davet etti.

UBP’ den yapılan açıklamaya göre, Hasipoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Ersan Saner’e sosyal medyada bir video yayınlayarak yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bu komployu organize edenlerin bir an önce yakalanmasını ve bu gibi saldırılardan çıkar sağlama peşinde olanlara asla izin verilmemesini temenni ediyorum.

8 Eylül 2021 tarihinde başlayan kurultay sürecinde üyelerimizin ve halkımızın gösterdiği ilgi ve katılım oldukça yüksektir. Genel Başkanlık seçiminin yapılmasına 10 gün kala gerçekleştirilen bu saldırı UBP’nin kurultayına ve hızlı yükselişine asla engel teşkil etmeyecektir. Partimiz, 30-31 Ekim tarihlerinde kurultayını gerçekleştirecek ve hemen akabinde birlik beraberlik içinde 2021 yılı sona ermeden de erken seçime gidecektir.

UBP kurultay süreçlerinde geçmişte de birçok olaylar yaşanmıştır. Ancak UBP her kurultaydan daha da güçlenerek çıkmayı başarmıştır. Bu yüzdendir ki, hiçbir güç, hiçbir siyasi ihtiras ve komplo, UBP’nin başarısını engelleyemeyecek, UBP’liler buna asla izin vermeyecektir.”