Hasipoğlu'ndan partililere önemli uyarı

Tüm UBP’lileri partinin birlik beraberliğini, kardeşlik ve dostluk ilişkilerini bozucu değerlendirme, açıklama ve yorumlardan kaçınmaları konusunda uyaran Hasipoğlu, “Yarın partinin ve ülkenin başarısı için birlikte çaba harcayacak olanların bugün birbirlerini kırmamaları şarttır. Parti ve ülke sevgisi bunu gerektirir” ded

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, tüm UBP’lileri ve olası UBP Genel Başkan adaylarını, UBP’nin yönetim yapısına saygı göstemeye çağırarak, partinin birlik ve beraberliğini, kardeşlik ve dostluk ilişkilerini bozucu değerlendirme, açıklama ve yorumlardan kaçınmaları konusunda uyardı.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, hiçbir partinin diğerinin iç konularıyla ilgili spekülasyon veya manipülasyon yapmasının veya bu şekilde yorumlanacak ifadeler kullanmasının doğru olmadığını belirtti ve tüm partileri bu konuda sağduyuya davet etti.

Hasipoğlu, UBP’nin bir yönetim yapısı olduğunu belirterek, tüm partileri, UBP’lileri ve olası UBP Genel Başkan adaylarını buna saygı göstermeye çağırdı.

Tüm UBP’lileri partinin birlik beraberliğini, kardeşlik ve dostluk ilişkilerini bozucu değerlendirme, açıklama ve yorumlardan kaçınmaları konusunda uyaran Hasipoğlu, “Yarın partinin ve ülkenin başarısı için birlikte çaba harcayacak olanların bugün birbirlerini kırmamaları şarttır. Parti ve ülke sevgisi bunu gerektirir” dedi.

Ülkenin çok hassas bir dönemden geçtiğini ve her zamankinden çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Hasipoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

“Siyasi partiler olarak bizler, bir birimizi anlamaya, bir birimize saygı göstermeye, farklı fikirlerimiz olsa da ülke menfaatleri söz konusu oldu mu birleşmeye gereken değeri vermeliyiz.

“HİÇBİR PARTİNİN DİĞERİNİN İÇ KONULARIYLA İLGİLİ SPEKÜLASYON VEYA MANİPÜLASYON YAPMASI DOĞRU DEĞİL”

İşte bu noktalardan hareketle UBP Genel Sekreteri olarak şu görüşlerimizin bilinmesinde fayda görmekteyim. Hiçbir partinin diğerinin iç konularıyla ilgili spekülasyon veya manipülasyon yapması veya bu şekilde yorumlanacak ifadeler kullanması doğru değildir. Dolayısıyla tüm partileri bu konuda sağduyuya davet ediyorum.

Başka parti yetkililerince UBP yönetimine veya arkadaşlarımıza yapılan yakıştırmaları ve saldırıları asla doğru bulmuyoruz. UBP’ye ayar vermeye çalışmak, UBP’lilere yönlendirme yapmaya kalkışmak doğru bir anlayışın ürünü olamaz ve siyasi etkile bağdaşmaz.”