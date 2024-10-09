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Hasipoğlu: “Biz yarın saat 10.00’da Meclis’te hazır olacağız”

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Hasipoğlu: “Biz yarın saat 10.00’da Meclis’te hazır olacağız”
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, iç tüzük gereği Meclis Başkanlık Divanı seçimlerinin yarın tamamlanması gerektiğini, bu nedenle yarın saat 10.00’da Cumhuriyet Meclisi’nde hazır olacaklarını söyledi.
Meclis’te devam eden başkanlık seçimi sorunuyla ilgili BRT’de 18. Saat programına telefon bağlantısıyla katılan Hasipoğlu, Meclis İç Tüzüğü’nün Meclis yeni yasama yılına başladıktan sonra 10 gün içinde Başkanlık Divanı seçimlerinin tamamlanmasını zorunlu kıldığına işaret ederek, “Yarın 10’uncu gün… Yarın tüzüğe, yasaya, anayasaya uymak adına UBP olarak milletvekillerimizin tamamıyla Meclis’te olacağız” dedi.
Hasipoğlu, Meclis Başkan Vekili Fazilet Özdenefe’nin ara verdiği toplantıyı açıp sürdürmesi gerektiğini belirterek, “CTP’nin aldığı grup kararı siyasi karardır, bu bir akıl tutulmasıdır, hukuk tanımazlıktır, anayasayı tanımazlıktır. Bunun yaptırımını halkımız verecek” ifadelerini kullandı.
Meclis Başkan Vekilinin elinden bu yetkiyi alma yetkisi bulunmadığını kaydeden Hasipoğlu, Meclis Başkanlık Divanı seçimlerinin yarın tamamlanması gerektiğini, yarının aşılması halinde, tüzüğün ve anayasanın ihlal edilmiş olacağını söyledi.
Hasipoğlu, “Bile bile iç tüzüğü ve anayasayı ihlal ediyorlar, bu kabul edilebilir bir davranış değil. Erken seçim isteyebilirsiniz ama Meclis’i açmama ne yasaya ne etik kurallara uyar. Meclis böyle bir şey yaşamadı…” ifadeleriyle eleştirilerini dile getirdi.
 
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