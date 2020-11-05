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Hasan Topal’dan UBP ile koalisyona yeşil ışık

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HP milletvekili Hasan Topal “UBP ile koalisyon olabilir mi yeniden?” sorusuna, “Yalnızca ölüme çare yoktur. Ülkemizin menfaatine ise neden olmasın” yanıtını verdi

Hasan Topal’dan UBP ile koalisyona yeşil ışık
Ulusla Birlik Partisi’nde (UBP) kurultay süreci devam ederken gözler önümüzdeki hafta parlamento içerisinden şekillenebilecek yeni hükümet senaryolarında…
“UBP ile koalisyon olabilir mi yeniden?” sorusuna yanıtla HP milletvekili Hasan Topal, “yalnızca ölüme çare yoktur. Ülkemizin menfaatine ise neden olmasın” yanıtını verdi.
BRT ekranlarında konuşan Topal, “Her şeye çare vardır. Bir tek ölüme çare yoktur. Mecliste bir formül bulunacaktır. 60’lardan itibaren pek çok siyasal kriz yaşadık. Bunu da atlatacağız… Kıbrıs Türk toplumu Kızılay yardımına muhtaç olduğu günlerde bile badireleri atlatmıştır...” diye konuştu.
 “Peki, aracılar var mı?” sorusuna ise Hasan Topal, “Hayır yok. Kendi aramızda tartışıyoruz. Günün sonunda parti organları karar verecek. Çare vardır Çözüm de vardır. Parlamentodan hükümet çıkacak. Ülkenin yararına olan her şeye sıcak bakarım. Ülkemizin menfaatine ise neden olmasın.” dedi.
 
 
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