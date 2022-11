Harmancı, resmen adaylığını açıkladı

Harmancı “Çünkü Lefkoşa… Aşktır, Güvendir, Sorumluluktur” sloganıyla hizmet süresindeki icraatlarını anlattı

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı ve LTB TDP Başkan adayı Mehmet Harmancı adaylığını resmen açıkladı.

Bu akşam düzenlediği basın toplantısıyla adaylığını resmen açıklayan Harmancı, “Çünkü Lefkoşa… Aşktır, Güvendir, Sorumluluktur” sloganıyla hizmet süresindeki icraatlarını anlattı.

Harmancı, 2014 yılından bugüne Lefkoşa için hayalleri olduğunu ve Lefkoşalılara bir söz vererek yola çıktıklarını söyledi.

Doğrulardan, ilkelerden ödün vermeden bu yolu yürüyeceklerini dile getiren Harmancı, Lefkoşalıları doğdukları, doydukları ve beraber büyüdükleri bu şehirle barıştıracaklarını ve Lefkoşa’yı beraber ayağa kaldırma sözünü verdiklerini dile getirerek, “Sırtımızı tek bir güce dayadık, Lefkoşalıların güveni ve desteği. Bu şehre olan aşkımızla, birbirimize duyduğumuz güvenle ve bu şehrin en fazla ihtiyaç duyduğu sorumlulukla yürüdük. Bu güvenin ve desteğin verdiği güçle Lefkoşa’mızı sağlam temeller üzerinde yeniden ayağa kaldırdık. Geçmişi tüketmeden, geleceği ipotek etmeden...” ifadelerini kullandı.

Geçmişin kötü izlerini hep beraber sildiklerini, bugün için yarından çalmadıklarını, kimseye bu şehri ipotek etmediklerini vurgulayan Harmancı, “Deyim yerinde ise Lefkoşa’yı gözümüzden bile koruduk. Hep beraber açtığımız şehrin bembeyaz sayfasını her gün aşk, güven ve sorumlulukla doldurduk.” dedi.



-"Güçlendik, geliştik ve yarınları güvence altına aldık"



Borç yükünün altında ezilen, emekçinin hakkını ödeyemeyen, halka hizmet götüremeyen bir yapı devraldıklarını dile getiren Harmancı, yatırım yapan, yarını planlayan, risklere karşı sağlam, öngörülemeyen dış etkenlere karşı dayanıklı bir Lefkoşa yarattıklarını kaydetti.



Bugün kendi ayakları üzerinde durabilen, gerektiğinde ödeme zorluğu yaşamadan borçlanabilen, yatırım yapabilen, yarını planlayabilen, öngörülebilen risklere karşı hazırlıklı, öngörülemeyen dış etkenlere karşı dayanıklı bir Lefkoşa için çok çalıştıklarına değinen Harmancı, etkin ve sıkı bütçe disiplini ile dünü kurtararak, bugünü koruduklarını, yarını ipotek etmediklerini vurguladı.



-Pandemi sürecinde LTB…



Toplum sağlığı ve refahı için sosyal devletin açıklarını kapattıklarını dile getiren Harmancı, “12 bin 302 porsiyon yemek Paylaşım Mutfağı’ndan dağıtıldı. 12 bin 383 gıda paketi dağıtıldı. 253 market alışverişi, 2 bin 795 Covid-19 aşısı, 614 eczaneden ilaç alımı, 240 diyaliz hastasının hastane ulaşımı, 200 çocuğa tablet alındı.” ifadelerini kullandı.



-Pandemi ve sonrası…



Son 3 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi ve ekonomik krizin sonuçlarını hep beraber yaşadıklarını ve yaşamaya devam ettiklerini dile getiren Harmancı, bir yandan sosyal devlet eksikliğinden ortaya çıkan hayati ihtiyaçlar diğer yandan Türk Lirası’nın değer kaybı, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının öncelikler ve hedeflerini yeniden değerlendirmelerine sebep olduğunu kaydetti.



“Birimiz tok, birimiz aç olmaz dedik. Bu süreçte ortaya çıkan toplumsal zafiyetleri gidermek için özellikle toplum sağlığı ve sosyal mahrumiyetle mücadele alanında önemli sorumluluklar üstlendik, hizmet alanlarımızı çeşitlendirdik ve genişlettik.” diyen Harmancı, Belediyenin rutin hizmetlerinin yanı sıra bu şehirde sağlık hizmetlerinden faydalanamayan, çocuğunu karnı aç yatağa gönderen tek bir ebeveyn, eğitim hakkından faydalanamayan tek bir çocuk kalmasın diye tüm çalışma arkadaşlarıyla birlikte gece gündüz, özveriyle çalıştıklarını vurguladı.



Hem mali hem insan kaynaklarını doğru kullandıklarını dile getiren Harmancı, “Kontrolümüz dışında gelişen tüm zorluklara rağmen 2018 yılında göreve gelirken Lefkoşa’ya verdiğimiz sözleri de büyük ölçüde yerine getirebildik.” dedi.



-"Güçlü bir Lefkoşa için temelleri sağlam atıyoruz"



Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hat - Lefkoşa’nın yarınlarını bugünden kurtaracak yatırımın tamamlandığını dile getiren Harmancı, 11 milyon Euro (205.8 milyon TL) yatırım; 13 km Ana Taşıyıcı Hat Uzunluğu, 4 Yeni Pompa İstasyonu, Hanelerin Kanalizasyon Altyapısı - Şehrin altyapı eksikliklerini tamamlamaya devam ediyoruz. 4.7 Milyon TL 5.5 km Kanalizasyon Hattı, bin 106 hane, Hanelerin kanalizasyon altyapısını etap etap tamamlıyoruz.” dedi.



Şehrin öncelikli ihtiyaçlarına göre hareket ettiklerini dile getiren Harmancı, fiziksel kaynakları, en verimli ve en yüksek toplumsal faydayı yaratacak şekilde dönüştürdüklerini belirtti.



"Merkez Lefkoşa, 4 yeni mahalle parkı, yürüyüş ve koşu yolu, Kızılbaş Parkı, Soya Fasülyesi Üretimi, Soya Tohumu Ekim Alanı, Zahra sokak yayalaştırma, Paylaşım Mutfağı, Paylaşım Bakkalı, Yeni Kadın Sığınma Evi, Dayanışma ve Eğitim Merkezi, Seminer Odası, LTB El Ele Kreşi, Lefkoşa Çocuk Merkezi, Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi, Engellemeyen Lefkoşa, İyi Ki’lerimiz, üye evlerine ziyaret, bakım ve destek, “Can Dostlarımız” barınaktakilerine bakım ve Kedi Evi" birçok projelere imza atıldığını kaydeden Harmancı, Lefkoşalılara Lefkoşa Belediye Orkestrası ile birçok müzik dinletisi sunulduğunu kaydetti.



Dijitalleşmenin de Başkentinin Lefkoşa olduğunu kaydeden Harmancı, çağın gereklerine uygun yenilikçi çözümlerle yeni web sitesi, Mobil Uygulama, çevrimiçi ödeme yöntemleri, Şikayet Takip Sistemi, Gençlerle Metaverse Deneyimi, mezarlık bilgi sistemi, Lefkoşa Bilgi Noktası – 3 kiosk ve Surlariçi Google Sokak Görünümü’nde projelerinin yapıldığını kaydetti.



-Uluslararası ilişkiler ve diplomasi…



Lefkoşa’nın değerini tüm platformlarda hissettirdiklerini dile getiren Harmancı, 2 iş birliği protokolü, 3 yeni kardeş şehir,7 Uluslararası Zirve, Forum ve Konferans ve 3 kez Avrupa Konseyi Komite toplantısı yaptıklarını söyledi.

En büyük sorumluluklarının her zaman Lefkoşa ve Lefkoşalılar olduğunu kaydeden Harmancı, “Tüm bu sorumluluklarımızın yanında, Lefkoşa’nın her anlamda geleceğini şekillendirecek çok önemli bir mücadele verdik: Sözde belediyeler reformu ve 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın değiştirilmesi. Dünyadaki reform örneklerini inceleyerek, Avrupa Konseyi Yerel Yönetim Özerklik Şartı doğrultusunda nasıl bir sürecin takip edilmesi gerektiği ve Lefkoşa özelinde dikkat edilmesi gereken hususlar üzerine kapsamlı bir Tutum Belgesi hazırladık. Mevcut Değişiklik Yasa Tasarısı ile ilgili itiraz ve önerilerimizi de içeren bu raporu tüm milletvekilleri ile paylaştık.” ifadelerini kullandı.



Kimilerinin bu süreci ucuz siyasi hesaplara indirgediğini, kimilerinin hiç önemsemediğini, daha seçim tarihi ve nasıl bir yapının yönetimine talip oldukları bile belli olmadan seçim telaşıyla yollara düştüğünü kaydeden Harmancı, “Biz Lefkoşa’nın yarınını, geleceğini korumak için her gün ekibimizle komite toplantılarında hazır bulunduk, her noktada görüş ve taleplerimizi yılmadan tekrarladık. Bugün gelinen aşamada, bizim talep ettiğimiz ideal noktada olmasa da Belediyeler Yasası’nda üzerinde çalışılan değişikliklerin yasallaşması kesin görünüyor. Bu da yeni yatırımlar ve hizmetler, sosyal adalet, sürdürülebilir gelişim ve şehir ekonomisini stratejik bir şekilde etkileyebilme açısından nihayet önümüzü açıyor.” dedi.



-"Güçlü ve adil bir gelecek inşa ediyoruz"



Bugün en büyük sermayesinin Lefkoşalı’nın güveni ve 8.5 yılda oluşturdukları güçlü kurumsal ve mali yapı olduğunu söyleyen Harmancı, “Pandemi döneminde bile yapabildiklerimiz, önümüzdeki 4 yılda başarabileceklerimizin göstergesidir. Belediyeler Yasası’nın da nihayet tadil edilmesiyle hem belediyemizin hem de şehrin geleceği için kullanabileceğimiz araçlar ve kaynaklar artacak.” şeklinde konuştu.



-Yapılacak projeler…



Harmancı ayrıca, yapılacak projeleri arasındaki bazı başlıkları şöyle aktardı:



“Terminal Projesi”, “Nitelikli ve kalıcı bir üstyapı için güçlü bir altyapı”, “Bugünün ihtiyaçlarından yarının refahına planlı dönüşüm”, “Şehrin sokaklarının tarihine ve dokusuna uygun dönüşüm”, “Başkentte Planlı ve Sürdürülebilir Kalkınması - Şehrin Ekonomik Kalkınmasında İtici Güç”, “Kırsal Kalkınmada öncü modeller ve teşvik politikaları”, “Sosyal Dayanışma Ekonomisi ile eşitlik, adalet, ekolojik sürdürülebilirlik ve katılımcı demokrasi, İş birliği, adalet, eşitlik, ekolojik sürdürülebilirlik, katılımcı demokrasi gibi temel ilkelere dayanan kooperatifleşme gibi dayanışma ekonomisi oluşumlarını teşvik edeceğiz”, “Reel Sektörle Rekabet Değil, Paydaşlık ve Çözüm Ortaklığı”, “kreş ve etütlerle yapılacak işbirliği”, “Küçük işletmelere, kadın ve genç girişimcilere farkı fiyat politikalarıyla destek - Sosyo-ekonomik adaleti destekleyici fiyatlandırma politikaları”, “Belli sosyal grupların ekonomiye katılımını belli bölgesel ekonomik aktiviteleri ve küçük işletmeleri teşvik etmek ve desteklemek için yeni Belediyeler Yasası’nın izin verdiği farklı fiyatlandırma seçenekleri kullanılacak”, “Yasanın yürürlüğe geçmesinin ardından bilimsel verilere ve stratejik önceliklere göre belirlenecek fiyat skalalarının ivedilikle Belediye Meclisi tarafından tüzükleştirilmesini sağlayacağız”, “Yaşamsal Hizmetlere ve Yatırımlara Öncelik”, “Büyüklerimiz için Gündüz Bakım Evi ve Aktivite Merkezi”, “Paylaşım Bakkalı modelinin genişletilerek kalıcılaştırılması”, “Şehrin yarınlarına en değerli yatırım - Kreş ve etüt hizmetlerinin özel kreş ve etüt merkezleriyle iş birliği içerisinde genişletilmesi.”