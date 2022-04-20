Harmancı: Heşa süper gidiyoruz maşallah…

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı siyasette son günlerde yaşanan gelişmelere sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Harmancı, hükümet ve Cumhurbaşkanının toplum menfaatlerini değil mevki ve siaysi ikballeri doğrultıusunda hareket ettiğini iddia ederek tepkisini şöyle paylaştı:

İçinizde bir tutam ülke gailesi yok, bir nebze toplum menfaati için çarpan yürek yok, varsa yoksa makam mevki, siyasi ikbal…

Bu nedir allah aşkına, nedir ? Yerel yönetimler ne olacak, ekonomi bitap, bir plan program proje koyun insanlara, bir gelecek hayali söyleyin en azından.

İstifa etmiş, o kabul etmiş, o etmemiş, o maça gitmiş, o toplantı yapmış taraftarlar toplanmış “heşa yapmış”.

Heşa süper gidiyoruz maşallah…

Düşün bu ülkenin yakasından, en azından Türk filmlerindeki gibi fakir ama gururlu bir yaşantımız olsun, şimdiki gibi fakir ama pespaye olmasından iyidir.