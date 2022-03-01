CTP Genel Başkanı Erhürman, TC hibe ve kredilerinin gerçekleşme oranının yüzde 56’da kaldığını hatırlatarak, “Niye yüzde 56 gerçekleşti? Hani en iyi Türkiye ile ilişkiyi siz kurardınız?” diye sordu





CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP terminolojisinin hükümet programında yer aldığını kaydetti.

Erhürman, “5 yıllık kalkınma planı”, “kendi ayakları üzerinde duran ekonomi” ile birlikte “emek en yüce değerdir” sloganının da hükümet programına sızdığını kaydetti.

Kendi ayakları üzerinde duran ekonominin CTP tarafından yıllardır dillendirildiğini ifade eden Erhürman, bunun bir numaralı gereğinin ise öngörülebilirlik olduğuna vurgu yaptı.

Erhürman, “Hükümetin adı değişmiş olabilir. İlk defa bugün görmüyoruz karşımızda” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yıl, TC Hibe ve Kredilerinin gerçekleşme oranının yüzde 56’da kaldığını hatırlatan Erhürman, “Niye yüzde 56 gerçekleşti? Hani en iyi Türkiye ile ilişkiyi siz kurardınız?” diye sordu.

Erhürman, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun hükümet görüşmelerinde CTP ile iç meselelerde tamamen anlaştık şeklinde yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak, “Emek en yüce değerdir diyeceksiniz. CTP ile koalisyon görüşmelerinde tamamen anlaştık denildi. Asgari ücreti her koşulda vergiden arındıracağız cümlesi nerede?” diye sordu.

Alım gücünün her geçen gün daha da aşağıya çekildiğini, belediyelerin durumunun ortada olduğunu dile getiren Erhürman, hükümet programında ek bütçe konusunda herhangi bir şey olmamasını eleştirdi.

Erhürman, kamu yönetimi üzerindeki siyasi etkiyi azaltmaktan bahsedildiğini kaydetti, “Kıb-Tek, Vakıflar Bankası’nın özerk hale getirilmesini istiyoruz. Bu konuda ne yapacaksınız?” diye sordu.

“Siyasi istismar kapılarını kapatacak mısınız? Turizm, sanayi, kırsal kesim arazilerinin dağıtımını objektif getirecek misiniz?” diye soran Erhürman, “Spor Bakanlık nerede?” Koalisyon görüşmelerinde buharlaştı mı?” dedi.

