banner762
banner815
Biraz daha sorumlu olmak gerek
Biraz daha sorumlu olmak gerek
32 0
“Kıb-Tek’in yakıt alacak parası yok”
“Kıb-Tek’in yakıt alacak parası yok”
23 0
 
21 0
Doğaya bu ihanet ne kadar sürecek?
Doğaya bu ihanet ne kadar sürecek?
27 0
Katarakttan 30 dakikada kurtulun
Katarakttan 30 dakikada kurtulun
41 0
Barınmak artık lüks!
Barınmak artık lüks!
21 0
İncirli nefes aldı
İncirli nefes aldı
54 0
banner797
banner794

“Hangi yüzle bizden kaynak göstermemizi istiyorsunuz?”

banner476

“Hangi yüzle bizden kaynak göstermemizi istiyorsunuz?”
 
CTP Milletvekili Devrim Barçın, elektrik faturalarıyla ilgili hükümete "Hangi yüz ile bizden kaynak göstermemizi istiyorsunuz" diye sordu.
Barçın'ın sosyal medyadan konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:
Görkem arkadaşımın aynı elektrik tüketim miktarına binaen devlete ödediği KDV miktarı 84.55 TL'den 208.46 TL'ye çıktı.
Yani Maliye Bakanlığı elektrik zammı ile Görkem'den 123,91 TL ek gelir elde etti bu ay.
Peki UBP Hükümeti bu gelir ile ne yaptı?
Milletvekilliği seçimini kaybettiği için Sivil Savunma'daki memur görevine dönen ya da bir Dairede Memur olarak çalışan bir kişiyi Müdür atayarak maaşını 4.961 TL artırdı.
Yani Hükümet, 40 tane Görkem'den elde ettiği geliri sadece ama sadece 1 yandaş Müdür atamasına kullandı.
Sorarım şimdi size Sn. Faiz Bey?
Hangi yüz ile bizden kaynak göstermemizi istiyorsunuz!
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.