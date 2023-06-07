“Halkın yaşananlara cevap vereceği bir seçim olacak"

CTP lideri Erhürman: “Bu seçimi bütün yaşananlara Kıbrıs Türk halkının cevap vereceği bir seçim olarak görüyoruz. Kıbrıs Türk halkı olan bitene tamam mı diyecek yoksa yeter artık mı diyecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Biz bu seçimi Hasan ile Hüseyin’in arasındaki bir seçim olarak görmüyoruz. Bu seçimi bir şeye tepki koymak ve yeni bir şeyi başlatmak için bir adım görüyoruz” dedi.

Erhürman Maksim Kahvehanesinde ve Maraş Avcılık ve Atıcılık Kulübü’nde yurttaşlarla bir araya geldi.

Karşılarındaki yapının “istikrar” diyerek hükümete geldiğini ancak bu süreçte istikrar yerine, “sandalye oyunlarının” devam ettiğini savunan Tufan Erhürman şöyle devam etti:

“Tüm bunlar, memlekette bütün dairelerin-evlerin yabancılar tarafından alınmaya başlandığı, yabancı nüfusun bizim nüfusumuzun önüne geçtiği, özel okulların ödenemez hale geldiği, hastanelerde yer bulamaz hale geldiğimiz, ilaçların bulunamaz hale geldiği, doların-sterlinin burnunu yukarı çevirdiği kriz döneminde yaşandı. Her tarafından kriz akan bir dönemde bunlar yaşandı.”

25 Haziran’daki ara seçime işaret eden Tufan Erhürman, şunları da ekledi:

“Bütün yaşananlara Kıbrıs Türk halkının cevap vereceği bir seçim olarak görüyoruz bu seçimi. Kıbrıs Türk halkı olan bitene tamam mı diyecek yoksa yeter artık mı diyecek? Tepkisini ortaya koyacak.”

Öte yandan CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı (KTEZO) ziyaret etti.

CTP’nin çözüm önerilerini paylaşma fırsatı yakalayan Sami Özuslu, istikrarlı para birimi başta olmak üzere kooperatifçiliğin önemine işaret etti.

Özuslu, “Bu süreçte de hep birlikte dayanışarak önemli bir mesaj vereceğiz. Toplumun vereceği mesaj olacak, alması gereken her merkez bu mesajı net şekilde okuyacak” dedi.

