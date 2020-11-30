Halkın Partisi kararını veriyor

Halkın Partisi Meclisi YDP'nin dışardan destek vereceği CTP-HP-TDP-DP 4'lü koalisyon hükümetinin kurulup kurulmayacağına ilişkin karar üretmek için toplandı.

Parti Başkanı Yenal Senin'in CTP Başkanı Erhürman'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 5 parti başkanın katıldığı yemekte konuşulanları parti meclisi üyelerine anlatacağı ve bir karar üretileceği öğrenildi

Emekliler Cemiyeti'nde toplanan HP PM saat 18.30'da toplandı.

Erhürman'ın ortaya koyduğu 7 maddelik ilkelerde beş partinin ortak bir noktada olmadığı konular olduğu, bunun yanında maddi sıkıntılar konusunun nasıl aşılacağı konusunun da muallak kalması nedeniyle parti tabanının bir kısmının hükümete sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

HP'nin 4'lü koalisyona onay vermemesi durumunda CTP Başkanı Erhürman'ın hükümeti kurma görevini iade edeceği bildirildi.