Cumhuriyet Meclis'inin bugünkü toplantısı sırasında Meclis Genel Kurulu'nda hükümetten bir tek milletvekilinin dahi olmaması CTP Mağusa milletvekili Erkut Şahali'yi isyan ettirdi.

Şahali sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımla halkın meclisine yapılan bu saygısızlığa tepki gösterdi.Fotoğrafta görüldüğü gibi: Meclis Başkanı kürsüsünde TDP Milletevkili Zeki Çeler, katip HP milletvekili Erek Çağatay ve kürsüde ise CTP milletvekili Sıla Usar İncirli bulunurken genel kurulda bulunanların hepsi ise muhalefet milletvekilleriydi.

Erkut Şahali'nin paylaşımı şöyle:

Başkan muhalefetten, katip muhalefetten, hatip muhalefetten.

Salondakilerin tamamı muhalefetten.

Hükümet de, vekilleri de kayıp.

Halkın meclisine bu bitmek bilmez saygısızlık yeter artık!