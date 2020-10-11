banner480
banner69
Ralliciler yarış takvimini bekliyorlar
Ralliciler yarış takvimini bekliyorlar
14 0
Heyecanlı bekleyiş
Heyecanlı bekleyiş
24 0
 
Sterlin uçuyor
Sterlin uçuyor
50 0
Acil Durum Hastanesi açılışını bekliyor
Acil Durum Hastanesi açılışını bekliyor
26 0
Cimnastikte özlemle beklenen malzemeler geldi
Cimnastikte özlemle beklenen malzemeler geldi
36 0
Azimkar çiftinin en mutlu günü
Azimkar çiftinin en mutlu günü
71 0
Drift özlemi Kasım 'da bitecek
Drift özlemi Kasım 'da bitecek
17 0
banner529

"Halkın iradesini ortaya koyması gereken bir seçim"

banner476

"Halkın iradesini ortaya koyması gereken bir seçim"

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, oyunu kullandı.

Gönyeli İlkokulu’nda eşi Nilden Bektaş Erhürman'la birlikte oy kullanan Erhürman, basına kısa açıklamada bulundu.

Erhürman, çok zor bir seçim döneminin geride bırakıldığını, pandemi koşullarında seçim sürecinin kolay olmadığını belirterek, bugün seçilecek Cumhurbaşkanı’nın ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Pandemi koşullarında gelip oy kullanmanın bazı vatandaşlar için zor olabileceğini dile getiren Erhürman, vatandaşları bir kez daha sandığa davet etti ve Kıbrıs Türk halkının iradesini ortaya koyması gereken bir seçim olduğunu vurguladı. Erhürman, halkın da heyecanla oylarını kullanacağından emin olduğunu söyledi.

CTP adayı Erhürman, seçimin tüm halka hayırlı olmasını diledi.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.