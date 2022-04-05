“Halk kafasını duvara vuruyor”

CTP lideri Erhürman, Sucuoğlu’nun elektrikte fiyatlarını yeniden değerlendireceği açıklamasına atıfta bulunarak “Halkı da, memleketi de deneme tahtasına çevirdiniz. Bugün artık halkın kafasının duvara vurduğunu fark edin ve zamları geri çekin” dedi

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin belediyeler reformuna da, alkollü içki zammına da, elektrik zammına da gelen tepkilerden sonra ‘yeniden değerlendireceğiz’ açıklaması yaptığına işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Madem doğruydu neden yeniden değerlendiriyorsunuz” diye sordu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Hükümet’e tepki gösteren Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

"Belediye reformu": Yanlış yapmışız değişiklik tasarısı getirdik. Elektrik zammı: Yeniden değerlendireceğiz. Alkollü içki zammı: Yeniden değerlendireceğiz.

Madem doğruydu neden değiştiriyor/yeniden değerlendiriyorsunuz? Madem yanlıştı ne diye onca uyarımıza rağmen yaptınız. Halkı da, memleketi de deneme tahtasına çevirdiniz. Boşuna başka yerde sebep aramayın. İnsanların sinirlerini de halkın huzurunu da siz bozuyorsunuz!

"Elektrik zammını yeniden değerlendireceğiz, Yanlıştan dönmek erdemdir" diyor Sn. Sucuoğlu. Rakamları ve dört işlemi bilen herkes faturaların nasıl geleceğini hesaplıyor ve size söylüyordu. Herkesin söylediğini siz hesaplayamadınız mı, yoksa halkın ne kadar tepki vereceğini mi ölçtünüz? Halkın tepkisini ölçtünüzse kötü. Halk deneme tahtası değil. Herkesin hesaplayabildiğini siz hesaplayamadınızsa o daha da kötü!

Ülke böyle yönetilmez derken kastımız tam da buydu işte!

Öte yandan Mecliste konuşan CTP Genel Başkanı Erhürman, hükümetin memleketi kaosa sürüklediğini söyledi, Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın geri çekilerek, birlikte çalışma çağrısı yaptı.

Erhürman, “Yapılan çalışma çalakalemdir. Neye yetişmeye çalışıyorsunuz? Bunun altından ne siz ne belde halkı kalkabilir” dedi.

Erhürman, Avrupa’nın birçok yerinde Akıncılar’daki nüfustan daha küçük belediye olduğunu da dile getirerek, tek kriterin nüfus olamayacağını kaydetti.

Erhürman, hükümete “Silkinin, kendinize gelin” uyarısı yaptı.

Alkol ve elektriğe yapılan zammın geri alınması çağrısı yapan Erhürman, “Bugün, halkın kafasını duvara vurduğunuzu görürsünüz. Zamları geri çekin” dedi.

Erhürman, elektrikte yüksek fatura isyanını gündeme taşıyarak, “Bana 1’e 3.5 kat elektrik faturası geldi. Faturası 1’e 4 yükselen kişiler var” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun tepkiler sonrasında elektrikte fiyat düzenlemesini yeniden değerlendireceğine yönelik yaptığı açıklamaya atıfta bulunan Erhürman, “Yeniden değerlendirme şansınız varsa faturaların 1’e 3 geleceği hiç aklınız kesmedi mi?” diye sordu.

Erhürman, vatandaşların çocuklarına ekmeği, çikolatayı alamaz hale geldiğini ifade etti.

Sucuoğlu’nun muhalefete yaptığı eleştirilere değinen Erhürman, “Öneri yap diyen kişi salona girmez, girdiyse de kaçar. Duvara konuşun… Dünya sokaktadır. İnsanların canı yandı. Neyi alıp, neyi almayacağı hale getirdiniz” dedi.

Erhürman, elektrik konusunda “öneri yapın” çağrısını değerlendirerek çeşitli fikirler sunduklarını ancak kabul görmediğini ancak şimdi yeniden değerlendirileceğinin söylendiğini belirtti. Gelen faturaların nasıl değerlendirileceğine açıklık getirilmediğini, halkın sürekli bile isteye kaosa sürüklendiğini savunan Erhürman, “Madem değerlendirme yapılabiliyorsa niye illaki kaosu bekliyorsunuz” dedi.

İçkiye yapılan zamla ilgili de uyarılarda bulunduklarını, bunun sigaraya yapılan zamma benzemediğini, bir dizi farklı sektörü etkileyeceğini, çalışma yaşamının da fazlasıyla etkileneceğini anlattıklarını hatta alışverişin Güney’e kayacağını söylediklerini hatırlatan Erhürman, tek tek anlattıklarını ama hükümetin bildiğini okuyarak 3 hafta sonra yeniden değerlendireceklerini açıkladığını belirtti.

Erhürman, “Bugün artık halkın kafasının duvara vurduğunu fark edin ve zamları geri çekin. Biz aynı önerileri yinelemeye hazırız, dinleyecekseniz…” dedi.

