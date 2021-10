TDP Başkanı Özyiğit, bir an önce halk huzuruna gidilmesi ve yeni Meclis yapısının ortaya çıkması gerektiğini vurguladı





Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede bir an önce halkın huzuruna gidilip Meclis’te halk iradesinin yeniden sağlanması gerektiğini söyledi.

Özyiğit, Cumhuriyet Meclisi Yasama Yılı açılışında yaptığı konuşmasında

Meclis’in yeni yasama yılı açılışı için toplandığını ancak kapanmayan bir Meclis olduğunu ifade etti.

Bir an önce halk huzuruna gidilmesi ve yeni Meclis yapısının ortaya çıkması gerektiğini ifade eden Özyiğit, “Halk iradesi yeniden belirlenmeli” dedi.

Hükümetin bu geçen dönemde sadece “Skandallar” ile gündeme geldiğini savunan Özyiğit, bunları “Aşılama, aşıların iadesi, Adapass, PCR testleri, Kayıt Dışı Nakdi Varlıkların Kayıt Altına Alınması Kararnamesi, Kalkınma Bankası borçları, Ankara’dan gelen kaynaklar, kirli yakıt, vatandaşlıklar, atama, partizanlık, istihdam” olarak sıraladı.

Kıbrıs görüşmeleri konusunda da New York temasları öncesinde bilgilendirme yapılmamasını eleştiren Özyiğit, “Egemen eşitlik iki devlet” tezinin, “olmayacak duaya amin demek” olduğunu savunarak, Kıbrıs’ta olabilecek tek çözümün federasyon olduğunu ve onun üzerine gitmek gerektiğini, onun dışında endişe taşıdığını söyledi.

Özyiğit, Pazartesinden umutlu olmadığını da ifade ederek, “nisap olup olmayacağını göreceğiz” dedi.