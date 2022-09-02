Halil Kasım aday adaylığı başvurusunu yaptı

Yerel seçimler için geri sayıma başlanırken partiler adaylarını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ulusal Birlik Partisi belediyeler için adaylık süreci başlatmasının ardından belediye başkanlıkları için aday adaylık başvuruları da sürüyor.

Yeni oluşan Geçitkale – Serdarlı Belediyesi için UBP’de Serdarlı Belediyesi Başkanı olarak görevde olan Halil Kasım bugün aday adaylık başvurusunu UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na genel merkezde teslim etti. Gözler daha önce Geçitkale Belediyesi seçimlerinde aday olan Olsan Oran'ın aday olup olmayacağına çevrildi.

Halil Kasım aday adaylık başvurusu sonrasında sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“UZUN BİR YOLCULUK TEK BİR ADIMLA BAŞLAR” diyerek bugün aday adaylık başvurumu yaptım... Hayırlara vesile olmasını dilerim.

