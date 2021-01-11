"GYÖ’leri konuşmak esas meseleden sapmak demektir"

Tatar, Rum lider Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Guterres’e yolladığı ve bazı yeni Güven Yaratıcı Önlemlerden (GYÖ) bahsettiği mektubunun hatırlatılması üzerine, “O Anastasiadis’in mektubudur, kendi arzularını dile getirmiştir. GYÖ’ler bu meselenin dışındadır. Biz önümüzdeki 5+1 gayrı resmî toplantıda GYÖ’lerin görüşülmesini istemiyoruz. Egemen eşitliğimizin tanınmasını istiyoruz… GYÖ’ler konuyu esas meseleden saptırmak demektir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs müzakerelerinde bundan sonra eğer resmi görüşmeler yapılacaksa bunun eşit egemenliğe sahip iki devletin yan yana yaşayacağı, hiçbirinin birbirine üstün olmayacağı bir çözüm zemininde olacağını söyledi.

Tatar, Kıbrıs’taki taraflar, garantörler ve BM’nin katılımıyla planlanan 5+1 gayriresmî görüşmenin şubat sonu, mart başı New York’ta yapılması için kesin tarih belirlenmeye çalışıldığını da açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, öğleden sonra BM Üst Düzey Yetkilisi Jane Holl Lute ile yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede bir araya geldi.

Görüşme sonrası Tatar, basına açıklamalarda bulunarak soruları yanıtladı.

Tatar, Lute’la görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Kıbrıs Türk toplumunun görüşlerini ve duruşunu aktardıklarını, ayrıca 50 yıldır federasyon zemininde süren görüşmelerin sonuçsuz kaldığını ve eşit egemenlik temelinde iki devletli bir çözüme ulaşma arayışında olduklarını aktardıklarını belirtti.

“GÖRÜŞLERİMİZ 5+1 TOPLANTIDA KABUL EDİLİRSE RESMİ GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİLİR”

Tatar, görüşmede, savundukları argümanların artık kabul görmeye başladığını hissettiğini belirterek, New York’ta yapılması olası 5 + 1 görüşmede bu görüşleri yineleyeceklerini ve bunların kabul görmesi halinde resmi görüşmelere devam edebileceklerini aktardı.

50 yıldan beri bu noktaya gelinmediğini söyleyen Tatar, “Bu şekilde bir sonuç alınır mı alınmaz mı onu bilemeyiz, ama federasyonda ısrar etmek artık zaman kaybıdır… Hem Kıbrıs’ın gerçeklerine, hem bölgedeki gelişmelere, hem de daha önce Crans Montana’da yaşananlara baktığımızda görüyoruz” diye konuştu.

Genel Sekreter Guterres’in Crans Montana’yı yaşamış birisi olarak sürecin nereye gittiğini gördüğünü ve bildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, arabuluculuk görevini ve süreci sabırla her detay üzerinde çalışarak yürüten Lute’a teşekkür etti.

“İKİ EŞİT TARAFIN MÜZAKERE EDEBİLECEĞİ BİR POZİSYON SAĞLANMASI İÇİN UĞRAŞIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, artık Kıbrıs’ta yeni bir anlayışın gelişmekte olduğunu, enerji kaynakları ve hidrokarbonlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kararlılığı, ayrıca Kıbrıs Türk halkının ulusal çıkarları ve KKTC’nin daha sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi konularına bakılarak, iki eşit tarafın müzakere edebilmesini sağlayacak bir pozisyon sağlanması için uğraş verdiklerini belirtti.

Artık iki devletli çözüm modelinin konuşulması gerektiğini tüm dünyanın hatta Rum tarafının da anladığına işaret eden Tatar, New York ve Washington’da da bunun konuşulduğunu, 5+1 toplantının bu anlamda Türk tarafının iddialarını ve pozisyonunu anlatacağı bir toplantı olacağını söyledi.

“BM PARAMETRELERİNE 50 YIL SONRA ARTIK YENİDEN BAKILMALI”

Sürekli olarak dile getirilen “BM Parametreleri”nin 50 yıl sonra artık yeniden gözden geçirilme ve bakılma zamanının geldiğini de söyleyen Tatar, kendi anlayışına göre bugün savundukları tezlerin kabul görmeye başladığını ifade etti.

SİYASİ PARTİLERE CUMA ÖĞLEDEN SONRA BİLGİ VERECEK

Ergün Olgun ve birlikte çalıştığı diğer müzakere heyeti mensuplarına da katkılarından dolayı teşekkür eden Tatar, Cuma öğleden sonra bugün yapılan görüşmenin detaylarını siyasi partilerle paylaşacağını da belirtti.

“GYÖ’LERİ KONUŞMAK KONUYU ESAS MESELEDEN SAPTIRMAKTIR”

Tatar, Rum lider Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Guterres’e yolladığı ve bazı yeni Güven Yaratıcı Önlemlerden (GYÖ) bahsettiği mektubunun hatırlatılması üzerine, “O Anastasiadis’in mektubudur, kendi arzularını dile getirmiştir. GYÖ’ler bu meselenin dışındadır. Biz önümüzdeki 5+1 gayrı resmî toplantıda GYÖ’lerin görüşülmesini istemiyoruz. Egemen eşitliğimizin tanınmasını istiyoruz… GYÖ’ler konuyu esas meseleden saptırmak demektir. Biz bunu Sn. Lute’a da ilettik… Biz Kıbrıs’ta (halkların birbirine karşı) hiçbir üstünlüğü kabul etmiyoruz. Görüşmeler başlayacaksa bizi eşit statüde kabul ederek başlayacaktır” şeklinde konuştu.

“ARTIK DÜNYA KIBRIS’TAKİ GERÇEKLERİ GÖRMEYE BAŞLADI”

Tatar, başka bir soruya karşılık da BM’nin “Biz arabuluculuk yapıyoruz, çözümü siz bulacaksınız” dediğini, bugünkü görüşmeden mutlu olduğunu ve bugün Kıbrıs Türk tarafının durumunu iyi anlayan bir Lute gördüğünü kaydederek, artık dünyanın Kıbrıs’taki gerçekleri görmeye başladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı ayrıca, Türk tarafının yoluna yüzde yüz bir özgüvenle devam ettiğini, hidrokarbon konusunun tüm dünyayı ilgilendiren bir konu olduğunu, Kıbrıs’ın gerçekleriyle tarihi gerçeklere bakılacaksa, geleceğe yön verilip Kıbrıs Türk halkının huzur ve güven ortamında bir yaşama kavuşturulacaksa artık bu sürecin “son şans” olduğunun altını çizdi.

“BU SON ŞANSTIR… VİRAJİ İYİ DÖNEBİLİRSEK HERKES KAZANIR”

Tatar, “Bu son şanstır. Bu virajı iyi dönebilirsek herkesin kazanacağı bir anlaşma olur” diyerek sözlerini tamamladı.