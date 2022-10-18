Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan Adayı Kansoy, açık pazarı ziyaret etti

Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan Adayı Kansoy'un açıklamasına göre yaklaşık 40 kişilik Güzelyurt Gönüllüleri ekibi Kansoy’a açık pazar ziyaretinde destek verdi. Yürüyüşte gönüllülerle konuşan Kansoy, “Güzelyurt Belediyesi'nin odağında parke ve çimler kadar insan da olmalı, yaşanan göçlerin ardından Güzelyurt’un en büyük ihtiyacı insandır” dedi

Güzelyurt’ta Bağımsız Belediye Başkan adaylığını açıklayan Reşat Kansoy, “Güzelyurt Gönüllüleri” ile birlikte açık pazarı ziyaret etti.

Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan Adayı Kansoy'un açıklamasına göre yaklaşık 40 kişilik Güzelyurt Gönüllüleri ekibi Kansoy’a açık pazar ziyaretinde destek verdi. Yürüyüşte gönüllülerle konuşan Kansoy, “Güzelyurt Belediyesi'nin odağında parke ve çimler kadar insan da olmalı, yaşanan göçlerin ardından Güzelyurt’un en büyük ihtiyacı insandır” dedi.

Ziyarette Güzelyurt esnafıyla da görüşen Reşat Kansoy, esnafın desteğini yanında hissetmekten dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Reşat Kansoy, esnaf ile birlikte Güzelyurt’un gerçek potansiyelini ortaya çıkararak kenti hem öğrencilerle hem de turistlerle barışık bir hale dönüştüreceklerini söyledi.

Kansoy, yaşanacak bu değişimle birlikte esnafın yüzünün güleceğini ve bölgedeki istihdamın artacağını, Güzelyurt’un makus talihi olan göç yolunun bir nebze de olsa kapanacağını ve gençlerin kendi topraklarında tutunmaya başlayacağını kaydetti.







