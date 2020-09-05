Güvendiğim tek şey halkın kudretidir

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Özersay vurguladı: "Güvendiğim tek şey halkın iradesi, gücü, kudretidir"



Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) adaylık başvurusunu yaptı.

Özersay'a başvurusu sırasında eşi Aliye Ummanel eşlik etti.

Başvuru sonrası mahkeme önündeki destekçileri ve basına açıklama yapan Özersay, Kıbrıs Türk halkının yıllardır sürdürdüğü var olma mücadelesini ileriye taşımak, haklarını en iyi şekilde savunmak ve bölgede "biz de varız diyebilmek" için aday olduğunu kaydetti.

"Hep birlikte başaracağız" diyen Özersay, halkın bütün kesimlerinin sesini hem duyacağını, hem de dünyaya duyuracağını, halkı birleştirecek ve halk menfaatini önde tutacak, ayrıca dik duracak bir cumhurbaşkanı sözü verdiğini vurguladı.

"Başarmak için cesaret gerekir, bu seçim partiler üstüdür" diyen Özersay, "Güvendiğim tek şey halkın iradesi, gücü, kudretidir" diye konuştu.



