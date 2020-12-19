banner583
banner572
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı
12 0
Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı
Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı
205 0
 
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
12 0
Duyarlılıkı örneği
Duyarlılıkı örneği
16 0
“Çember giderek daralıyor”
“Çember giderek daralıyor”
63 0
Kas kramplarını beslenmeyle önle!
Kas kramplarını beslenmeyle önle!
111 0
Oyulan Beşparmaklar, neden ağaçlandırılmıyor?
Oyulan Beşparmaklar, neden ağaçlandırılmıyor?
34 0
banner529
banner570

Güven oyu tamam

banner476

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan güven oylamasında UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti Bakanlar Kurulu, güvenoyu aldı.

banner577
Güven oyu tamam

  

Meclis İç Tüzüğü’ne göre açık oyla yapılan oylamada, 24 kabul, 20 ret, 3 de çekimser oy kullanıldı.
Meclis Genel Kurulu, UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nin programının görüşülmesinin tamamlanmasından 1 tam gün sonra olan bugün, güven oylaması için toplandı.  
Yeni hükümet, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 49 milletvekili kalan Cumhuriyet Meclisi’nde 25 sandalyeyle temsil ediliyor. 
Meclis’te halen UBP’nin 20, CTP’nin 12, HP’nin 6, DP’nin ve TDP’nin 3’er, YDP’nin 2 milletvekili ve 3 de bağımsız milletvekili bulunuyor.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.