Güven oyu tamam

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan güven oylamasında UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti Bakanlar Kurulu, güvenoyu aldı.

Meclis İç Tüzüğü’ne göre açık oyla yapılan oylamada, 24 kabul, 20 ret, 3 de çekimser oy kullanıldı.

Meclis Genel Kurulu, UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nin programının görüşülmesinin tamamlanmasından 1 tam gün sonra olan bugün, güven oylaması için toplandı.

Yeni hükümet, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 49 milletvekili kalan Cumhuriyet Meclisi’nde 25 sandalyeyle temsil ediliyor.

Meclis’te halen UBP’nin 20, CTP’nin 12, HP’nin 6, DP’nin ve TDP’nin 3’er, YDP’nin 2 milletvekili ve 3 de bağımsız milletvekili bulunuyor.