Guterres’ten son çaba

BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs sorunu için fırsatın önümüzdeki yıl da devam edebilmesi adına son kez, özlü bir müzakere çabası göstereceği ve sürece nefes aldırabilmek adına liderlerden, düşük siyasi düzeyde eylemler isteyeceği belirtildi

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, önceki gün günlük basın toplantısında bir soru üzerine konuya ilişkin açıklama yaptı.

Dujarric, tarafların katılacağı "gayriresmî akşam yemeğinin" 15 Ekim'de gerçekleşeceğini kaydetti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'i ekim ayında gayri resmî istişarelere davet ettiği bildirilmişti.

İki tarafın da daveti kabul ettiği, görüşmelerin New York'ta gerçekleşeceği aktarılmıştı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 15 Ekim tarihinde New York’ta bir araya gelecekleri BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, tarafların görüşmeye ilişkin farklı bakış açıları taşımalarına karşın, Kıbrıs sorununun çözümü için özlü müzakerelerin başlaması adına “belki de son bir çabada bulunacağı” iddia edildi.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum lider Hristodulidis’in 15 Ekim tarihinde BM Genel Sekreteri Guterres’le bir araya gelmelerinin, taraflarca farklı bakış açılarıyla değerlendirildiğini yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in görüşme konusunda “açık gündemli değil” ifadesini kullanmasına karşın Tatar’ın görüşmenin “gayrı resmi” olarak addedilmesinde ısrarcı olduğunu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun ise “federal çözüm konusu kapanmıştır” şeklinde açıklamada bulunduğunu belirterek, farklı bakış açılarına karşın Guterres’in “fırsatın önümüzdeki yıl da devam edebilmesi adına son kez, özlü bir müzakere çabası göstereceğini” iddia etti.

Habere göre BM’den diplomatik bir kaynak, Guterres’in “sürece nefes aldırabilmek adına liderlerden, düşük siyasi düzeyde eylemler isteyeceğini” öne sürdü.