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Guterres, Tatar'ın yanıtını bekliyor

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BM Genel Sekreteri Guterres’in, özel temsilci atanması konusunda Cumhurbaşkanı Tatar’ın yanıtını beklediği belirtildi

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Guterres, Tatar'ın yanıtını bekliyor
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Rum basını, Kıbrıs sorunu konusunda özel temsilci atanmasına ilişkin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından şu ana kadar herhangi bir yanıtın verilmediğinin göründüğünü yazdı.
Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Kıbrıs Haber Ajansı’nın haberine dayanarak Cumhurbaşkanı Tatar’ın, özel temsilci atanması konusundaki yanıtının beklendiğinden bahsetti.
Tatar’ın, 23 Eylül’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York’ta bir araya geldiğini anımsatan gazete, Tatar’ın görüşme sırasında birkaç gün içerisinde yanıtını vereceğini söylediğini belirtti.
Gazete yine elde edilen bilgilere atıfta bulunarak TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın özel temsilci atanmasına itiraz etmediğini de yazdı.
Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs sorununda özel temsilci atanmasına hazır olduğunu defalarca dile getirdiğini kaydeden gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “Kıbrıs Cumhuriyeti’”nin bağımsızlık gününün kutlandığı 1 Ekim’de yaptığı açıklamada, müzakerelerin yeniden başlaması perspektifini araştıracak özel temsilci atanması için Güvenlik Konseyi’nin ve Genel Sekreter'in hazır olmasını beklediklerini söylediğini anımsattı.
Fileleftheros gazetesi ilgili haberi “Tatar’dan Yeni Bir Şey Yok” başlığıyla aktarırken Haravgi gazetesi ise “Temsilci İçin Tatar’dan Herhangi bir Yanıt Yok” başlığını kullandı.
 
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