Guterres'e masa için 3D şartı

Cumhurbaşkanı Tatar, 22 Eylül'de görüşmesi öngörülen BM Genel Sekreteri Guterres'e, "direkt uçuş, direkt ticaret ve direkt temas talepleri karşılanmadan müzakere masasına oturmayacaklarını" ileteceğini ifade etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere’nin başkenti Londra’daki temaslarını tamamlayarak KKTC’ye döndü.

Tatar, İngiltere'nin garantör devlet olarak Kıbrıs Türk halkına yönelik kısıtlamaların kaldırılması için "daha duyarlı" olması gerektiğini belirterek, "Değişen koşullar, şartlar ve bunca zamandan sonra tekrar siyasetini gözden geçirmesi gerekiyor." dedi.

Tatar, 22 Eylül'de New York'a resmi ziyaret düzenleyeceğini ve bu kapsamda Kıbrıs meselesinin tarafı olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin öngörüldüğünü belirterek, görüşmede Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakkının teyit edilmesi konusunda "direkt uçuş, direkt ticaret ve direkt temas" talepleri karşılanmadan müzakere masasına oturmayacaklarını Guterres'e ileteceğini söyledi.

Tatar, İngiltere'nin başkenti Londra'daki resmi temaslarının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında İngiltere Parlamentosunda düzenlenen resepsiyona katıldığını belirten Tatar, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türklerine yönelik haksız izolasyon ve ambargonun kaldırılması gerektiğini anlattığını aktardı.

Tatar, bunun ardından Türkiye'nin desteğiyle KKTC'nin egemen eşitlik temelinde müzakereler yoluyla Kıbrıs meselesine çözüm bulunabileceğine inandığını dile getirdi. KKTC'nin herhangi bir dayatma ve kısıtlamayı kabul etmeyeceğinin altını çizen Tatar, İngiltere'nin garantör ülke olarak sorumluluklarının bulunduğunu vurguladı.

Tatar, "İngiltere'nin garantör devlet olarak Kıbrıs Türk halkı üzerinde uygulanan haksız ambargo, izolasyon ve birtakım kısıtlamaların kaldırılması için biraz daha duyarlı olması ve Kıbrıs Türkü'nün sesine kulak vermesi gerekiyor. Değişen koşullar, şartlar ve bunca zamandan sonra tekrar siyasetini gözden geçirmesi gerekiyor." dedi.

Tatar, 22 Eylül'de New York'a resmi ziyaret düzenleyeceğini ve bu kapsamda Kıbrıs meselesinin tarafı olarak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı, görüşmede Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakkının teyit edilmesi konusunda "direkt uçuş, direkt ticaret ve direkt temas" talepleri karşılanmadan müzakere masasına oturmayacaklarını Guterres'e ileteceğini belirtti.

Tatar, İngiltere ve ABD’nin, Kıbrıs Rum kesimindeki üslerini kullanarak İsrail'e silah ve istihbarat desteği sağlamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu üslerdeki hareketliliğin Kıbrıs Adası'nı hedef haline getirebileceğini söyledi.

İngiltere'nin Kıbrıs'tan çekilirken anlaşmalarla iki egemen üs alan aldığını hatırlatan Tatar, "Kıbrıs'ın ve egemen üslerin kullanılarak Orta Doğu'daki bu katliamlara alet olunmasının Kıbrıs'ın pek hayrına olmadığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.