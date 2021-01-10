“Güney ile eş zamanlı kapanmalıyız”

DP Milletvekili Serdar Denktaş, sosyal medya hesabından bir TV programında açıklama yaptığı koronavirüs ile mücadele ile ilgili önerilerini paylaştı.

Denktaş’ın açıklaması şöyle:

Bir TV programında Güney ve Kuzey Kıbrıs’ın corona virüs ile ortak mücadele başlatmasını önermiştim. Ortaklaşa hareketi beceremediğimize göre birlikte hareket etmeyi başarmalıyız. Güney ile eşzamanlı kapanmalı ve bu süre içinde vatandaş olup olmamasına bakılmaksızın her haneye maddi katkı sağlamalıyız. Devlet alacakları, harçlar,kiralar,mevduat ve kredi faizleri bu süre içinde dondurulmalıdır. Adanın tümünde virüs sıfırlandıktan sonra karşılıklı geçişler adada yaşayan herkese açılmalı yeni normale adanın her iki tarafında geçilmelidir. Seyahat acenteleri teşviklendirilerek ” virus free KIbrıs” 60 yaş üstü turistlere 21 gün karantina şartı ile bir yıl süreli pazarlamaya gidilmelidir. Planlı bit şekilde yine karantina zorunlu üniversite öğrencilerine yüzyüze eğitim imkanı pazarlanmalıdır.. Ancak bu şekilde yeni normale geçiş sağlanabilecektir..Bu konuda adanın tümünde sıfırlanma başarılamazsa tüm Kıbrıs için çok zor günler kaçınılmaz olacaktır.

