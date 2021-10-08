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“Guguk kuşu ittifakı”

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CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Azınlık Hükümeti’ne ‘guguk kuşu ittifakı’ benzetmesi yaptı, “Parazit gibi ülkenin kaynaklarını sömürüyorsunuz” dedi

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“Guguk kuşu ittifakı”
 
Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Guguk Kuşu Azınlık Hükümetinin Hukuk Dışı Çok Oluşları” başlıklı konuşma yaptı. 
Konuşma başlığının bazı yüzleri gülümsettiğini ancak ortada gülünecek bir durum olmadığını söyleyen Özdenefe, guguk kuşunun bazı türlerinin yuva asalağı olduğunu kaydetti. 
Kendi yumurtalarını başka yuvalara bırakan guguk kuşlarının kendi yavrularını başkalarının beslemesini sağladığını anlatan Özdenefe, parazit tür guguk kuşunun kim olduğunun konuşma başlığından görülebileceğini söyledi. 
Ev sahibi kuşun ise Kıbrıs Türk halkı olduğunu söyleyen Özdenefe, hükümeti parazit gibi ülke kaynaklarını ve insanlarını sömürmekle suçladı. 
“Kısa süre önce yaşanan Adapass skandalıyla ilgili gereğini yaptınız mı? Yapmadınız! Her şeyiniz hukuk dışı” diyen Özdenefe, hükümetin göreve geldiği günden itibaren her fırsatta halk iradesini atlattığını, ülkeyi keyfi şekilde yönetmeye çalıştığını ileri sürdü. 
Münhal ilan edilmeden sınava tabi tutulmadan kadrolara insanlar atandığını ifade eden Özdenefe, verilen tahribatın düzeltilmesinin yıllar isteyeceğini kaydetti. 
Hükümete “azınlıksınız ama çok olduğunuz artık gitme vaktiniz geldi” diyen Özdenefe, kuşların, bir sonraki sene guguk kuşunun yumurtasını yuvasında gördüğünde bu kez o yumurtayı yuvadan aşağı attığını söyledi. 

 
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