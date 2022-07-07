Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili ve UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, yerel yönetimler reformuyla ilgili çok net konuştu: Güçlü irademiz var!

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili ve UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, genel seçimler döneminde yaptıkları bütün seçim propagandalarında iktidara gelmeleri halinde bir “Reform Hükümeti” olacaklarını söylediklerini hatırlatarak, “En başta yapacağımız reformlardan birinini de yerel yönetimlerle olacağını söylemiştik. Bunun için aynı düşüncemiz devam ediyor. Bu konuda o kadar güçlü bir irademiz var ki, yaz döneminde de Meclisi çalıştırmaya devam edeceğiz. Meclisteki en önemli gündem konusu bu olacak. Şu an bununla ilgili geçici bir özel komite kuruldu on raporunu bu hafta içerisinde bayramdan önce çıkacak uzlaşı olmaması halinde konu tekrar idari komiteye gelmiş olacak” dedi.

BAYRAMDAN SONRA SAYI NETLEŞECEK

Hasipoğlu, 28 belediyelik yapının sürdürülebilir olmadığını düşündüklerini bir kez daha vurgulayarak, şunları kaydetti: “Bu meseleye iki açıdan bakmak gerekiyor. Hem belediyelerin azalması ilgili yasaların da tadilat yapılması bir de sayı kaç olacaksa o kadar sayıda aday çıkarmaktır bu adayların nasıl belirleneceği ne de partinin yetkili organları karar verecektir. Dolayısıyla bu yaz döneminde bu konu hakkında ciddi bir mesai harcayacağız. Bayramdan önce MYK’mızı toplayarak genel bir prensip ortaya koymak istiyoruz. Bayramdan sonra artık sayı da netleşecektir. İrademiz temmuz ayı içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki belediyelerin sayısını belirlemektir. Seçimlerin 27 Kasım’da yapılmasını hükümetin önerisiyle mecliste oy çokluğuyla geçirdik. Cumhuriyetçi Türk Partisi konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğini söyledi. Ben bu konuda CTP vekilleri ve genel başkanıyla ciddi bir tartışma içerisine girdim. Dedim ki “Bir irade ortaya koydunuz, geçici özel komite kuruldu ve bu komite hala çalışıyor. Size rapor gelecek ve siz halen daha haziran ayında seçim olacağını düşünüyor olsaydınız burada ciddi bir tutarsızlığınız var demektir”… 27 Kasım artık yasal seçim tarihidir. Mevcut belediye başkanlarının meclisi üyelerinin, muhtarlarının, ihtiyar heyeti üyelerinin görev ve yetkileri aynen 27 Kasım’a kadar devam edecektir. Bu safhada da biz artık belediyelerin sayısı belirleyeceğiz. Parti olarak kimleri i aday olarak göstereceğimizi tespit edeceğiz”.