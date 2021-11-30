“Güçlü bir KKTC için yola çıktım”

Dr. Nihat Ekizoğlu, UBP’den milletvekili aday adayı oldu. Ekizoğlu” Daima kendi ayakları üzerinde durabilen, hızla gelişip kalkınan ve güçlü demokrasisi olan bir KKTC için inançla yola çıktım” diye konuştu

Eğitim uzmanı ve akademisyen Dr. Nihat Ekizoğlu, UBP’den milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı.

Konuyla ilgili HALKIN SESİ’ne açıklama yapan Dr. Nihat Ekizoğlu, UBP Lefkoşa ilçesi milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.

Ekizoğlu, Lefkoşa’da doğup büyüdüğünü, ülkesine daha fazla hizmet etmek istediğini dile getirdi ve UBP üyelerine seslenerek, “UBP genel başkan seçimlerinde partimizde başlatmış olduğunuz değişim enerjisini milletvekilliği seçimine de yansıtmanızı umuyorum” dedi.

Nihat Ekizoğlu “Adaylıktan alnımızın akı ile çıkıp güçlü ve tek başına iktidara yürüyen UBP’de hem ülkeme hem Lefkoşa’ya hizmet etmek boynumun borcudur. Tüm zorluk ve yokluklara rağmen inanç ve kararlılıkla varolan bu vatanın bir evladı olarak ecdadımın vermiş olduğu mücadelenin bilincindeyim. Daima kendi ayakları üzerinde durabilen, hızla gelişip kalkınan ve güçlü demokrasisi olan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için inançla yola çıktım” diye konuştu. Dr. Fazıl Küçük Vakfının da yönetim kurulu üyesi olan Ekizoğlu’nun UBP Lefkoşa ilçesi milletvekili aday adaylığı, çevresinde ve parti içinde büyük memnuniyet yarattı.