Geziciye göre UBP önde

Gezici Araştırma Şirketi’nin yeni anket sonuçlarına göre UBP yüzde 37.8, CTP yüzde 29.2, DP, yüzde 11.9, TDP yüzde 9.2, HP yüzde 6.1, YDP yüzde 5.4, TKP yüzde 0.2, BY yüzde 0.2 oy alacak



Gezici Araştırma Şirketi, KKTC’de 23 Ocak tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimi’ne yönelik ikinci anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı.

Gezici Araştırma Şirketi’nin araştırması, 2-3 Ocak 2022 tarihlerinde 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, yaklaşık yarısı kadın olmak üzere toplam 1130 katılımcı üzerinden yürütüldü.

Araştırmanın hata payı güven aralığı sınırları içerisinde +- 2,8 olarak açıklandı.

Anket sonuçlarına göre UBP yüzde 37.8, CTP yüzde 29.2, DP, yüzde 11.9, TDP yüzde 9.2, HP yüzde 6.1, YDP yüzde 5.4, TKP yüzde 0.2, BY yüzde 0.2

Merit Otel’de düzenlenen basın toplantısında sonuçları açıklayan Şirket Direktörü Murat Gezici adaylarla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ ( UBP ) FAİZ SUCUOĞLU

Derviş Eroğlu’ndan sonra UBP’de en yüksek oy alarak UBP Genel başkanı olan Sn. Faiz Sucuoğlu ile birlikte dinamik örgütsel yapısıyla partide bir hareketlenme başlamış. Partide disiplin sağlanmış, birlikte hareket etme birlik olma başlamıştır. Sn. Faiz Sucuoğlu’nun ‘tek başına iktidara gidiyoruz yönündeki söylemleri, istikrar isteyen halk arasında ilgi çekmektedir. Faiz Sucuoğlu’nun Kıbrıs konusundaki iki devlet politikası partinin oylarını artırmakta ve Türkiye ile ilişkileri en iyi götürmek isteyen isim görülmekte. Tek başına UBP nin iktidar olamayacağı gerçekliği ile beraber, koalisyon da uzun soluklu bir yapı için milliyetçi, merkez sağda kararlı bir hükümet modelini destekleyen kitlesi ile uyumlu profile sahip güçlü bir Faiz Sucuoğlu var. UBP ye Özellikle HP ve YDP ye geçmişte giden emanet oyların geri geldiği görülmekte. Özellikle, Bertan Zaroglu'nun da YDP den ciddi oy getirdiği aşikardır.

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ( CTP ) TUFAN ERHÜRMAN

CTP’de Tufan Erhürman’ın popülaritesi önemli bir yer tutmaktadır. CTP’ye oy vermem diyen bazı kesimlerin Sn. Tufan Erhürman’a oy veririm noktasındadır. Seçimin önemli kazananlarından biri Sn. Erhürman olduğu görülüyor. CTP kendi üyesini ve sempatizanlarını konsolide etmiş durumda görünüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Akıncı’ya oy veren ciddi bir CTP seçmeni genel seçimde Tufan Erhürman’ın başkanlığındaki CTP’ye oy vermeyi tercih etmiş olarak görünüyor. CTP’de Sn. Özdil Nami’nin aday olmaması kan kaybı olarak görülmekte ancak belli oranda büyüme potansiyeli ile bazı yeni vekillerin seçilme şansını da artırmıştır. Parti içinde Türkiye ile olan ilişkilerde daha radikal olunmasını savunan, bu durumun oylarının artmasına pozitif katkısı olacağını inanan ciddi bir kesim var. Kampanya sürecinde ise CTP sahada aktif olarak görülen bir parti konumuna ulaşmış durumda başarılı bir seçim kampanyası yürütmekteler.

DEMOKRAT PARTİ (DP) FİKRİ ATAOĞLU

DP’nin en büyük avantajı YDP’den ve HP’den kaçan oylar sayesinde ciddi oylarını artıran en önemli parti durumunda. Fikri Ataoğlu’nun partiyi Sn. Serdar Denktaş’ın bıraktığı noktadan daha yukarıya çıkarması beklenmektedir. Sn. Serdar Denktaş ile kavgadan uzak duran Sn. Ataoğlu'nun kök DP lilerden de destek gördüğü görülmekle beraber, Serdarsız bir DP' ye de inanan, küsenlerin de Fikri Ataoglu'na destek verdiği görülmekte. DP’nin tabanında yeni bir anlayışla yola devam edilmesi yönünde istek gözükmektedir. Yenilenen Demokrat Parti söyleminin parti içinde oturduğu görülmekte. Sn. Fikri Ataoğlu’nun son dönemde ki başarılı girişimleriyle ve çizdiği hoşgörülü, sempatik tavrı nedeniyle parti de bir toparlanma yaşandığı anket sonuçlarına artık yansımakta. Sürpriz bazı adaylarla ise bu toparlanma sürecinin devam ettiği gözlenmekte. DP kitle partisi olma yolunda ilerleyen önemli parti konumundadır. Demokrat Parti'nin oylarını en fazla artıran önemli parti olduğu görülüyor. DP için en kritik konu, diğer partiler içinde çok önemli olan kendi partilerine ve mühürlerine seçmenlerinin sahip çıkmasıdır. DP Özellikle Gazimağusa, Girne ve Lefkoşa da beklenin üzerinde oy alacak.

TOPLUMCU DEMOKRASİ PARTİSİ (TDP) CEMAL ÖZYİĞİT

TDP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Akıncı’ya gelen oyların ancak çok küçük bir kısmını alabilecek gibi görünüyor. Bu nedenle TDP Akıncı’nın performansından uzak olarak ancak küçük bir artış sağlayabilmiş. Son süreçte sahada adaylarıyla daha etkin bir kampanya yürütebilmeleri durumunda bu artışın bir miktar daha olması beklenebilir. Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın TDP’nin seçim çalışmalarında sahada olması partiye artı katkı sağlamaktadır. TDP başkanı Sn. Cemal Özyiğit'in aday kadrosunun iyi çalışması ve seçim dönemindeki performansları her gecen gün daha iyi gittiği gözlenmektedir.

HALKIN PARTİSİ ( HP ) KUDRET ÖZERSAY

HP’de önemli bir düşüş yaşanmaktadır. Sn. Tolga Atakan’ın aday olmaması ve HP den kopup UBP ye geçen vekillerin de olması bu düşüşün nedenleri arasındadır. Halkın çoğunlugun da ise Parti Başkanı Sn. Kudret Özersay’ın kurulacak bir hükümette yine sorun çıkaran bir anlayışa sahip olacağı endişesi vardır. Hükümet ettikleri dönemde umut olamayan, icraat yapamaya HP nin kamuoyu hafızasındaki olumsuz etkisinin halen unutulmadığı görülmekte.

YENİDEN DOĞUŞ PARTİSİ ( YDP ) ERHAN ARIKLI

YDP’de parti içi kavgalar ciddi kan kaybına neden olmuştur. Parti Başkanı Erhan Arıklı’nın sadece kendisini ve kendisine yakınları gözeten bir politika izlemesi partiden ciddi uzaklaşmalara neden olmuştur. Sn. Bertan Zaroğlu’nun ardından Sn. Turan Büyükyılmaz’ın ve ekibinin de ‘Erhan Arıklı’nın olduğu yerde olmam’ yönünde açıklama yaparak partiden şimdilik uzaklaşması kan kaybının sürmesine neden olmaktadır. Sn. Erhan Arıklı iktidar ortağı olduğu dönemde tabanına verdiği sözleri tutamadığı söylenmekte, bir çok konuda icraat yapamadığı için ve son dönemde parti içi çatışmaların sonucunda ortaya çıkan kayıpların partiyi yıprattığı düşünülmekte. Ayrıca Erhan Arıklı'nın Bakanlık döneminde sadece dar yakın çevresi ile bazı işbirlikleri yapması bilinmekte ve tepkiye neden olmakta. Genel olarak partiden kopmalar sonucu ise, Demokrat Partiye Sn. Fikri Ataoglu’na, Sn. Bertan Zaroğlu’ndan dolayı UBP'ye ciddi bir yönelme görülüyor.



