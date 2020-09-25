Gezici’ye göre seçmenin yüzde 44’ü sandığa gitmeyecek

Gezici’nin son anketine göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde Akıncı ve Tatar ikinci tura kalacak ve Tatar ikinci turda yüzde 54.1 oyla Cumhurbaşkanı olacak. Ankete göre seçmenin yüzde 44’ü sandığa gitmeyecek

Gezici Araştırma Şirketi'nin son anketine göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mustafa Akıncı ve Ersin Tatar ikinci tura kalacak ve Tatar ikinci turda yüzde 54.1 oyla Cumhurbaşkanı olacak.Gezici Araştırma Şirketi, KKTC’de yeni bir araştırma yaptı ve sonuçlarını dün açıkladı. Araştırma, KKTC genelinde 6 ilçe ve kırsallarda 19-20-21 Eylül 2020 tarihlerinde 4288 katılımcı üzerinden yapıldıAraştırmanın hata payı, "artı ve eksi 2,9" olarak açıklandı.Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 11 Ekim 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde yüzde 34’ü Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken, yüzde 30,2’si Mustafa Akıncı’ya ve yüzde 15,1’i ise Tufan Erhürman’a oy vermek istediğini belirtti.Ankete göre Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Kudret Özersay'ın oyu yüzde 9.2, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın oyu yüzde 6.3, Serdar Denktaş'ın oyu yüzde 4.2 olarak açıklandı.Yapılan ankete göre seçmenin yüzde 44’ü sandığa gitmeyecek. Ayrıca seçmenin yüzde 87’si kime oy vereceğini belirlemiş durumda.İKİNCİ TURAraştırmaya katılan KKTC Halkı’nın Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçim 2. tura kalsa ve adaylar Tatar ve Akıncı olsa kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde Tatar'ın oyu yüzde 54.1, Akıncı'nın oyu ise 45.9 olarak gösterildi.Gezici Araştırma Şirketi Direktörü Murat Gezici’nin, UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar ile ilgili değerlendirmesi şöyle:“Ersin Tatar’ın, Kıbrıs konusundaki tutarlı duruşu dikkat çekmektedir. Halk, Sayın Tatar’ın ‘iki devlet’ yönündeki açıklamalarını desteklemektedir.Bu nedenle Tatar, Kıbrıs Türk halkının dünyada hak ve menfaatlerini savunan bir lider profili ile öne çıkmaktadır. Halk, Federasyon görüşmelerinin çöktüğünü ifade ederken Tatar’ın, ‘iki devletli çözüm’ vurgusu yapmasını desteklemektedir.KKTC halkı, Başbakan Ersin Tatar'ın Türkiye ile iyi ilişkilerini karar verirken önemsemektedir. Tüm anket sonuçlarında halkın Türkiye ile iyi ilişkilere önem veren ezici çoğunluğu çıkmaktadır.Pandemi sürecinde bir ara vaka sayılarının artması belirli sıkıntılara yol açmasına rağmen halkın önemli bir kesimi UBP ve Başbakan Tatar’ın bu konuda doğruları yapmaktan kaçınmadıklarına güveniyor ve ayrıca Türkiye ile işbirliği yapılarak sorunun daha az problemle atlatılacağını düşünüyor.Türkiye’nin Ersin Tatar ve UBP ile uyumlu çalışması sonucu Lefkoşa’da 100 yataklı bir Acil Yardım Hastanesi’nin yapımına başlaması da halk arasında UBP ve Ersin Tatar lehine bir hava yarattı.Çok enteresan bir konu daha var: KKTC halkı Tatar’ı samimi, içten, lider olma yolunda hızla ilerleyen, kendisinden biri olarak görüyor ve sıcak buluyor. Bunun yanında UBP’de yaşanan seçimi kazanmaya yönelik kenetlenme de Tatar’ı daha da güçlendirmektedir.Anketlerimiz ve sahadaki saptamalarımız göstermektedir ki Sayın Ersin Tatar ilk turu birinci sırada geçerek ikinci tura kalacak ve ikinci turda seçimi kazanacaktır.”Gezici Araştırma Şirketi Direktörü Murat Gezici’nin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ilgili değerlendirmesi şöyle:“Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, seçim kampanyasını Türkiye karşıtlığı üzerine kurması halkın önemli bir kesimi tarafından yanlış bulunmaktadır.Halkın önemli bir kesimi Türkiye ile iyi ilişkilerin bozulmasının Kıbrıs Türk Halkına her bakımdan zarar vereceğini söylemektedir.Halk Sayın Akıncı ile Türkiye’nin Kıbrıs konusunda farklı hedefleri olmasını sorgulamaktadır.Kıbrıs Türk Halkı’nın büyük çoğunluğunun, garantörlükten yana olması, federasyon aleyhine bir tutum takınması Sayın Akıncı’nın ise hem Türkiye hem de halkın genelinin aksine hala federasyona sarılması kendisine pahalıya mal olacağa benziyor.Bir de halkın yine önemli bir bölümü Sayın Akıncı’nın 5 yıllık sürede Kıbrıs konusunu halledemeyip yeni bir süre istemesini de kabul edilebilir bulmamaktadır. Sayın Akıncı’nın beş yıl içinde halkla yeterince kaynaşamaması da kendisi aleyhine önemli bir noktadır. İkinci tura kalması muhtemel olan Akıncı, seçimi kaybedecektir.”Gezici Araştırma Şirketi Direktörü Murat Gezici’nin, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın ile ilgili değerlendirmesi şöyle:“Tufan Erhürman’ın en büyük başarısızlığı Başbakanlık dönemi ve partisidir.Hala CTP’nin önemli bir bölümü Mustafa Akıncı’nın federasyona sarılmasını ve Türkiye karşıtlığını desteklemektedir. Sayın Erhürman’ın kendisinin fazla seçime asılır görünmemesi de partisi ve kendisi açısından bir handikap oluşturmaktadır. KKTC halkı, CTP’nin pandemi sürecinde gösterdiği tutumu da desteklememektedir. Şu anki mevcut hükümetten önce Başbakan olan Erhürman’ın eleştirileri, ‘Başbakan olduğu zaman neden bunları yapmadı’ şeklinde karşılık bulmaktadır.Net ifade ediyorum; Sayın Tufan Erhürman’ın, ikinci tura kalma şansı yoktur.”Gezici Araştırma Şirketi Direktörü Murat Gezici’nin, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile ilgili değerlendirmesi şöyle:“Kudret Özersay’ın Toparlanıyoruz Hareketi’nden sonra çizdiği zikzaklar ve iki hükümet döneminde ortakları ile yaşadıkları büyük hayal kırıklığına neden olmuştur. Halkın önemli bir bölümü Sayın Özersay’ı samimi bulmuyor.Özersay’ın, sürekli “ ben bilirim , ben yaparım havasında dolaşması, HP dışındaki partilileri yok sayması birçok kesimde ciddi tepki yaratmaktadır.Sayın Özersay ve ekibi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sadece HP’nin tabanından oy almanın yetmeyeceğini dahi görememiştir. Özersay’ın, Kapalı Maraş’ın açılma sürecindeki tavrı da engelleyici olarak görülmektedir.Özersay’ın, ikinci tura kalma şansı hiç yoktur. Özersay ve ekibi, halkın kendilerine sunduğu şansı, tahrip etmiş ve bitirmiştir.Kudret Özersay’ın siyasi geleceğinin ne olacağı, hükümette kalıp kalamayacağı ikinci tur için kendisi ve partisinin alacağı tavra göre belli olacaktır.”Gezici Araştırma Şirketi Direktörü Murat Gezici’nin, DP Milletvekili Serdar Denktaş’ın ile ilgili değerlendirmesi şöyle:“Serdar Denktaş’ın, söylediği şarkılar ve kliplerle gündeme geldiğini görüyoruz. Kıbrıs konusunda ve ülkenin kalkınması konusunda bir görüşü ortaya net olarak koymamaktadır.Son dönemde, Sayın Akıncı’nın izlediği ‘Türkiye karşıtlığı’na da destek veren açıklamalar yapan Denktaş’ın partisi tarafından da önemli ölçüde desteklenmeyeceği görülmektedir.DP içindeki bir kesim Serdar Denktaş’ın bireysel tutumu yüzünden UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin kurulamadığını söylüyor.İkinci tura kalma şansı olmayan Denktaş’ın, bu seçim sonrasında siyasi hayatına da son vereceği halk arasında dillendirilmektedir.DP tabanının, bir kısmının daha birinci turda diğer kesiminin de çok büyük oranda ikinci turda Başbakan Tatar’ı destekleyeceği anketlerde görülmektedir.”Gezici Araştırma Şirketi Direktörü Murat Gezici’nin, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile ilgili değerlendirmesi şöyle:“Erhan Arıklı bu seçimden en fazla yara alacak politikacı olacaktır.Partisi içinde zaten pek de güçlü olmayan Arıklı, seçim başarısızlığı sonrası daha da güç kaybedecektir.KKTC halkı Sayın Arıklı’nın zoraki aday olduğunu görmektedir.Arıklı ikinci tura kalamayacak, partisi de büyük oranda ikinci turda Başbakan Tatar’ı destekleyecektir.”Gezici’nin katılan KKTC Halkı’nın yarın milletvekili seçimi olsa oyunu nasıl kullanmak istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde yüzde 40,2’si UBP’ye oy vermek istediğini ifade ederken yüzde 25,2’si CTP’ye oy vermek istediğini ve yüzde 11’i HP’ye oy vermek istediğini ifade etti.Ankette TDP’nin oyu yüzde 8.9, YDP’nin oyu yüzde 6.7, DP’nin oyu da yüzde 5.5 olarak gösterildi.Gezici’nin araştırmasına katılan halkı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 5 yıllık görev süresince Kıbrıs konusundaki performansını nasıl bulduğuna ilişkin dağılım incelendiğinde yüzde 41,6’sı başarılı bulduğunu ifade ederken yüzde 58,4’ü başarısız bulduğunu ifade etti.Araştırmaya katılan KKTC Halkı’na göre Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye ve KKTC ile ilişkilerin geliştirilmesinde nasıl bir rol oynadığı ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde yüzde 30’u olumlu katkı yaptığını ifade ederken yüzde 60,2’si olumlu katkı yapamadığını ifade etmektedir.Gezici’nin araştırmasına katılan halkın Türkiye’nin garantörlüğü konusunda ne düşündüğüne ilişkin dağılım incelendiğinde % 82,4’ü aynen devam etmesi gerektiğini ifade ederken % 4’ü iptal edilmesi gerektiğini ifade etti.Gezici’nin araştırmasına katılan halkın Kıbrıs sorunu ile ilgili nasıl bir çözüm önerisi getirilmesi ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde % 81,2’si iki ayrı devletli çözüm önerisi getirilmesi gerektiğini ifade ederken % 18,8’i Rumlarla federasyon getirmesi gerektiğini ifade etti.