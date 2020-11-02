Gezici bu sefer tutturamadı

KKTC'deki seçim anketleri sürekli tartışmalar yaratan, adaylardan para talep etmesi iddiaları ile gündeme gelen Murat Gezici UBP 11inci Olağanüstü Kurultayı'na yönelik yayınladığı ankette fena çuvalladı.
TAÇOY FARKLI KAZANACAK DEMİŞTİ
"Başkanlık seçimi için hangi adaya oy vereceksiniz" sorusuna anket sonuçlarına göre araştırmaya katılanların yüzde 53.8'i Hasan Taçoy'a yüzde 21.1'i Faiz Sucuoğlu'na, yüzde 9.1 Nazım Çavuşoğlu'na yüzde 8.7'si Ünal Üstel'e yüzde 7.2'si Dursun Oğuz'a oy vereceğini belirtti.
YÜZDE 19 VE YÜZDE 22'LİK YANILMALAR
Ancak sonuçlar çok farklı çıktı. Faiz Sucuoğlu oyların yüzde 40’ını alırken, Hasan Taçoy yüzde 31.1’de kaldı.. Faiz Sucuoğlu'nun sonuçlarında yüzde 19 yanılan Gezici Araştırma Şirketi, Hasan Taçoy da ise yüzde 22'nin üzerinde bir yanılma ile anketini tamamladı.
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