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“Gerekli tavrı göstereceğiz”

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“Gerekli tavrı göstereceğiz”
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CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy UBP’nin Meclis’teki tutumunu sert ifadelerle eleştirerek, Ziya Öztürkler’in “oldu bittiyle” Meclis Başkanı ilan edildiğini söyledi. Akansoy, UBP’nin meclis hukukçuları, Anayasa Mahkemesi ve kanaat önderlerinin görüşlerini dikkate almadan kendi yoluna devam ettiğini belirtti ve UBP’nin parti içi bütünlüğünü yitirdiğini, dağılmış bir yapıda olduğunu ifade etti.

“CTP, Ziya Öztürkler’in Genel Kurulu açması durumunda gerekli tavrı sergileyecektir; kamuoyu pazartesi nasıl bir tavır sergileyeceğimizi görecek” diyen Akansoy, ayrıca örgütler, sendikalar ve birliklerle temaslarının sürdüğünü ve zor bir dönemden geçildiğini belirtti.

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